¿Cuándo se definirá el aumento del boleto?

La relación entre el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) suma tensiones por el reclamo del sector privado para que el cuerpo vecinal trate el pedido de aumento en la tarifa del boleto urbano.

Al respecto, hablamos con el concejal Rodolfo “Jhonny” Ávila "no están dadas las condiciones para autorizar un aumento, hay que trabajar otras alternativas para no meterle la mano en el bolsillo de los tucumanos, entiendo a los empresarios pero siempre se quejan", sentenció.

Aetat piden respuestas

En la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat) reclamaron definiciones al Concejo Deliberante por el pedido de aumento del boleto de colectivos en la capital.

Hace un mes, la cámara privada hizo su presentación ante el cuerpo legislativo municipal, con el estudio de costos respectivo que arrojó un valor de $ 192,75. En los últimos días, los empresarios presionaron para que los ediles resuelvan el planteo.

"No tengo ninguna información. No lo entiendo. A este tratamiento lo venimos planteando hace más de un mes y no tenemos respuestas pese a un pedido de audiencia. Esto amerita plantearlo para ayer, no para el 2023", afirmó a Los Primeros+ el empresario Jorge Berreta.

"Creo que acá no hay un trasfondo político. No se quieren afrontar las realidades. Venimos haciendo un sacrificio desde hace cinco años", señaló el representante de Aetat.