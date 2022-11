El Concejo no trata la suba del boleto y en Aetat piden respuestas

La relación entre el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) suma tensiones por el reclamo del sector privado para que el cuerpo vecinal trate el pedido de aumento en la tarifa del boleto urbano.

El mismo fue presentado en el mes de septiembre con el estudio de costos respectivo, el cual arroja un número de $192,75.

¿Por qué aún no es tratado por los ediles?

"No tengo ninguna información. No lo entiendo. A este tratamiento lo venimos planteando hace más de un mes y no tenemos respuestas pese a un pedido de audiencia. Esto amerita plantearlo para ayer, no para el 2023", afirmó a Los Primeros+ el empresario Jorge Berreta.

"Creo que acá no hay un trasfondo político. No se quieren afrontar las realidades. Venimos haciendo un sacrificio desde hace cinco años", señaló el representante de Aetat.