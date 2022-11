Giovani Lo Celso será operado mañana en Finlandia

El futbolista argentino no irá a Qatar y la Selección perderá un futbolista muy importante. Scaloni lo espero hasta el final pero tomó la decisión de cortarlo.

Giovani Lo Celso finalmente será operado mañana para solucionar el desprendimiento muscular que sufrió en la pierna derecha. Pese a que intentó todo para estar con la Selección argentina en el Mundial de Qatar, no pudo torcer la decisión del Villarreal, el club donde juega, y del Tottenham Hotspur, equipo dueño de su pase.

La cirugía a Lo Celso será en una clínica especializada de la ciudad de Turku, en Finlandia, y su familia viajó hoy desde Rosario para acompañarlo en la recuperación y ayudarlo anímicamente porque está muy triste. Jugar el Mundial era su gran ilusión y de un momento a otro se quedó con las manos vacías.

Lo Celso sufrió el desprendimiento en la inserción del bíceps femoral de la pierna derecha y podría estar dos meses sin jugar, aunque dependerá de la evolución luego de la operación.

El futbolista argentino estaba dispuesto a cualquier esfuerzo, incluso económico, para no ser operado y afrontar una recuperación con un tratamiento que le permitiera llegar a la segunda fase del Mundial. Sin embargo, desde el cuerpo técnico argentino le confirmaron que no lo llevarían a Qatar porque no estaría disponible para los primeros partidos y tampoco tenían la seguridad de que pudiera jugar a partir de octavos de final.

Lo Celso le había dicho al Villarreal y al Tottenham que no iba a cobrar su sueldo durante los meses que dure la recuperación y estuviera sin jugar. Eso en caso de no ser operado y poder ir a Qatar. Pese a todos los esfuerzos, Gio recibió la peor noticia: tendrá que ver el Mundial por TV.

Los 27 nombres que Lionel Scaloni tiene en la cabeza para el Mundial

Arqueros

Emiliano “Dibu” Martínez

Franco Armani

Gerónimo Rulli

Defensores

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Germán Pezzella

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Marcos Acuña

Nicolás Tagliafico

Juan Foyth

Mediocampistas

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Guido Rodríguez

Alejandro Papu Gómez

Enzo Fernández

Exequiel Palacios

Delanteros

Ángel Di María

Lautaro Martínez

Julián Álvarez

Nicolás González

Joaquín Correa

Paulo Dybala

Lionel Messi

Ángel Correa

Lo Celso será reemplazado por Enzo Fernández

Enzo Fernández

Enzo Fernández, exitoso jugador del Benfica, irá al Mundial por sus destacadas y determinantes actuaciones en el club portugués. Lo convierte en un caso sin precedentes. De hecho, será uno de los 26 de Qatar sin haber jugado por los puntos en la Selección.

Por lo que mostró en ese corto tiempo en el campeón de América y por su impresionante sprint final en Benfica, se hizo dueño del equipo con apenas 21 años.

En Benfica no necesitó adaptación, su lugar en el asiento rumbo a Qatar se lo empezó a ganar también en su debut ante Honduras: no sólo por el anticipo y robo con lucidez táctica para recuperar y asistir a Leo Messi o por los 37/37 en pases que tuvo en esa noche calurosa de Miami, sino por las palabras del capitán y por las sensaciones que le dejó a Scaloni.