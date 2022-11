Faltan tan sólo 11 días para el inicio del Mundial de Qatar y los argentinos ya empiezan a ver las particularidades del país que los alojará durante un mes. Una de las particularidades, propia de la religión Islam, es el código de vestimenta que muchas mujeres eligen usar.

Hiyab, niqab, burka, puede llamarse de distintas formas y el nombre depende de la forma. Hay distintos tipos de velos a lo largo de todo el mundo que se verán a menudo en el Mundial de Qatar.



Sin embargo, el uso del velo o turbante es motivo de diferencias entre los países: Irán, por ejemplo, se encuentra en conflicto social desde hace meses por la muerte Mahsa Amini, muerta bajo custodia policial por haber usado mal el velo islámico.

Los lineamientos del Corán respecto a la vestimenta de las mujeres

En primer lugar, las mujeres islámicas no se deben vestir igual que los hombres y deben ser discretas y humildes. Las prendas no deben ser estrechas, ni ajustadas y se debe evitar a toda costa que se note la forma del cuerpo. El vestuario no debe ser transparente, mucho menos escotado. Además, no deben de imitar ninguna moda o forma de vestir de otra cultura. Se deben evitar los colores y los accesorios llamativos. La ropa no debe de tener mensajes violentos, agresivos o racistas. Por último, se les ha prohibido a las mujeres el llevar perfume, para así evitar “provocar” los deseos de los hombres.

Los velos y las mantillas son llevados encima de la ropa solo para salir a la calle, cuando se van a transportar de un lugar a otro, o van a estar en el ojo de hombres extraños. Por debajo de esta prenda, las mujeres qataríes suelen ser muy coquetas y lucen desde el último modelo de alta costura de firmas como Givenchy, Dior y Chanel, hasta los conjuntos más sexys de la temporada.

Cómo se debe vestir una turista en el Mundial Qatar

Aunque la vestimenta es altamente restrictiva en cuanto a las mujeres orientales, a las turistas no se les exige tanto. Las mujeres de otras culturas no deben usar escotes pronunciados o tipo strapless y vestidos o faldas por encima de la rodilla. Las remeras deben cubrir la parte de arriba de los hombres. Los pantalones deben ser discretos, y no pueden estar rotos. No se pueden usar shorts (por ser muy cortos) ni calzas (por ser muy ajustadas).

Las mujeres occidentales no deben ponerse el vestido tradicional árabe, ya que esto podría ofender a quienes lo usan como símbolo de una herencia y tradición centenaria. Pero para visitar mezquitas o palacios gubernamentales, las mujeres tienen que cubrir el cabello con una ‘shayla’, un pañuelo largo y negro, con el que las musulmanas cubren su cabeza en presencia de hombres que no son parte de su núcleo familiar.

Los hombres, en tanto, deben evitar usar shorts demasiado cortos, camiseta o pantalones rotos y remeras con mensajes violentos.