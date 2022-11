Una mujer denunció a su ex por abuso de menores

Después de pasar años alejada de su hijo de 11 años, Lorena Sartori pensó que si buscaba un abogado que la ayudara, finalmente iba a poder conseguir la tenencia del niño. Lo único que ansiaba era pasar más tiempo junto a él, aunque hace solo tres meses que descubrió un horror todavía peor.

En medio de un paseo ameno, se enteró de que su ex marido, el padre de su hijo, le enviaba al menor videos pornográficos. A partir de ahí, el chico se soltó y contó una serie de abusos que sufría por parte de su padre, el reconocido empresario Victor D’Atri, quien en lugar de protegerlo mientras estaba bajo su cuidado, lo maltrataba y golpeaba.

“Hace unos tres meses me encontré con una mamá que estaba privada de ver a su hijo, sin motivo. La pareja se había separado por lo menos hace seis años y aunque en algún momento ambos vivieron en Córdoba, tras la separación, el hombre se vino a vivir a Los Polvorines y obtuvo la guarda del chico”, explicó al medio TN Juan Pablo Gallego, el abogado de Sartori.

Si bien el letrado aclaró que no había ningún motivo para que el pequeño no estuviera bajo el cuidado de la madre, lo cierto es que tras el divorcio el padre del menor decidió que el chico debía estar con él y, a pesar de que la situación estaba judicializada, durante años así se hizo. “Lo veía cada 15 días a la salida del colegio y, por maldad, a veces lo retiraban antes para que ella no pudiera verlo. Frustrada es que vino a verme”, comentó Gallego.

El horror

Aconsejada por su abogado, es que Lorena fue a buscar a su hijo a la escuela unos minutos antes del horario de salida pactado, y a fines de agosto logró volver a verlo. Contento por estar con su mamá, el nene se mostró dispuesto a salir de paseo, y aunque el encuentro fue en muy buenos términos, una terrible situación paralizó a la mujer. Casi de casualidad se enteró que el padre del niño de 11 años le enviaba pornografía a su celular.

“Le mandaba videos de mujeres y hombres de alto voltaje y con contenido explícito. Cuando ella me contó eso, le dije que fuera a hacer la denuncia a la Oficina de Violencia Doméstica y cuando llegó, como era una situación de riesgo, le otorgaron a ella el cuidado del niño. Después el Juzgado Civil Nacional 23 le puso una restricción al hombre por ser peligroso y se armó una causa por suministro de pornografía contra el hombre”, aclaró Gallego.

Sin embargo, como el denunciado tenía domicilio en la localidad de San Martín, por la competencia la jueza indicó que la causa debía seguir allí. “Ahí empezó una odisea, porque no nos dejaban asumir el rol de particular damnificado y buscaron postergar la Cámara Gesell al menor cuatro veces en un periodo de dos meses y medio. No querían que declarara el nene”, comentó el abogado.

El terrible relato del niño

A pesar de todas las trabas, el 27 de octubre el menor de edad pudo contar todo lo que vivía con su padre. En la Fiscalía 14 de San Martín, acompañado por profesionales, el chico relató cada uno de los abusos a los que había tenido que enfrentarse.

“Contó barbaridades. Dijo que lo de la pornografía ocurría desde sus 5 años, lo que coincide cuando la pareja ya estaba separada. El nene dijo que por fuera de cuando estaba con su papá, no veía pornografía porque no quería. También dijo que el hombre le pegaba, que lo llamaba con un nombre de mujer y que lo golpeaba en la zona de sus genitales hasta hacerlo llorar”, relató el chico.

En base a la reconstrucción del relato del menor, Gallego sostuvo que el denunciado debe ser acusado por los delitos de corrupción de menores y suministro de pornografía. Sin embargo, lo que pasó fue todo lo contrario.

Cuando Lorena, su hijo y el letrado estaban saliendo de la fiscalía el día de la Cámara Gesell, dos policías y un fiscal se presentaron para llevarse al menor.

“Cuando subí para avisar que se querían llevar al chico, me di cuenta que estaban de forma ilegal. Uno de los policías me buscaba pelea y la mujer le tiraba golpes de puño al nene. Ellos querían que se generara un disturbio, y yo le dije a Lorena que se quedara quieta. El policía se me abalanzaba. Ahí mismo llamé al fiscal general, y cuando vieron que iba a hacer la denuncia, entró más gente, me tiraron contra un escritorio, me empujaron contra un vidrio y me generaron dos cortes en la cabeza. Me esposaron. Nunca viví en mi vida una cosa así”, se lamentó el letrado.

A Lorena también la golpearon, la tiraron al suelo y patearon. Aprovecharon esa situación para agarrar al pequeño, a quien subieron en un patrullero y luego se lo llevaron. Aunque al principio el paradero del menor era una incógnita, ahora Lorena sabe que su hijo fue entregado al hijo mayor de su ex, un hombre de 30 años que mantiene contacto directo con el denunciado.

“A nosotros nos llevaron a la comisaría. Me dejaron en un calabozo. Quería hacer la denuncia y no me dejaban. El propio fiscal me hizo firmar un manuscrito donde me citaban a indagatoria por resistencia a la autoridad. Una locura”, sostuvo Gallego.

Por fuera de que ya todos los fiscales y policías fueron denunciados por el ataque, lo que más le importa hoy a Lorena es saber dónde está su hijo. “En todos mis años de experiencias, nunca vi una batalla campal en una fiscalía, que armen una causa trucha y que se queden con el nene. Lorena está desesperada porque hace una semana no sabe nada de su hijo, y el nene contó todo lo que vivió. Hay un incumplimiento de la fiscalía, porque aún cuando el delito se sospecha, cuando se confirma por el relato del nene, en ese momento se tiene que dictar la protección y menos que menos llevarlo con el acusado”, cerró el abogado.

Con información de TN