Macri busca contener la rebelión de Juntos por el Cambio

El expresidente convocó a una reunión para el martes. Quiere una foto conjunta, pero tanto la titular del PRO como Rodríguez Larreta no lo consideran un jefe.

La escalada de tensión dentro de Juntos por el Cambio obligó a Mauricio Macri a convocar de urgencia a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich a desayunar. El objetivo de la reunión, que está programada para este martes en oficinas de Vicente López, es bajar los humos y calmar el ambiente caldeado más de lo habitual luego de que se viralizara el video en el que se ve a la presidenta del PRO increpando al Jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.

La previa del encuentro de pacificación llega con clima de guerra. Bullrich ya avisó de antemano: “A mí no me manda nadie”. Así, la exministra de Seguridad marca la cancha para que a nadie le queden dudas.

De viaje por la Patagonia este lunes, alguien le preguntó a Bullrich por qué elegía calentar la previa de la reunión. Y la mesa chica de la presidenta del PRO respondió: “Patricia fue clara con Macri; él no tiene espalda para pedirle a ella que baje los humos cuando él es quien muchas veces mete fuego en la interna, como por ejemplo catalogando a Yrigoyen de populista”.

Larreta, fiel a su línea, no sale del “no me engancho”. El viernes pasado visitó la provincia de Tucumán invitado por la Fundación Federalismo y Libertad. El Jefe de Gobierno porteño fue el orador central de la cena de cierre del Foro político celebrado por los 10 años del think tank, en una inmensa convocatoria que incluyó a los expresidentes latinoamericanos Álvaro Uribe (Colombia), Luis Lacalle Herrera (Uruguay) y Federico Franco (Paraguay) y a un centenar de grandes empresarios.

“Si quieren grieta, no cuenten conmigo”, dijo Larreta cuando se le consultó por las actitudes de Bullrich.

Macri tiene un difícil desafío. Horas después del desayuno, habrá una reunión virtual con el resto de los socios de Juntos por el Cambio, por la tarde. La última vez que se reunió la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio fue hace ya más de dos meses, el 24 de agosto de este año. La semana pasada se aceleraron las conversaciones entre los presidentes de los partidos que integran la coalición -Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Pichetto (Encuentro Federal)- para intentar reactivarla.

La advertencia de Patricia Bullrich a Pablo Moyano: “En mi gobierno, si violás la ley, vas preso”



La presidenta del PRO cruzó al líder de Camioneros, quien había dicho que si Juntos por el Cambio gana las elecciones en 2023 su gremio será “el primero en salir a la calle”.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cruzó este lunes al secretario general del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, quien había advertido que su gremio será “el primero en salir a la calle” si Juntos por el Cambio vuelve al poder en 2023.

“Conmigo los aprietes no van. En mi gobierno, si violás la ley, vas preso. Te aviso”, disparó -vía Twitter- la exfuncionaria de Mauricio Macri.

El domingo, en declaraciones a Radio 10, Moyano apuntó contra Bullrich y Macri: “Si llegan a tocar un derecho a los laburantes, si vuelven, vamos a ser los primeros que vamos a estar en la calle. Así que no amenacen, porque ellos mandan mensajes para los de afuera”.

“Me acuerdo cuando (Carlos) Menem decía que si contaba lo que hacía, no lo votaban. Estos están diciendo que te van a sacar la indemnización, te van a sacar las paritarias. ¿Vos creés que si ganan vamos a estar debatiendo un punto o dos? Te van a sacar todos los derechos”, analizó Moyano.

