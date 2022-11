Avignione y el panorama interno de la UCR

El referente de la UCR Tucumán, José Luis Avignione habló de la situación interna que vive el partido y la coalición de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones del 14 de mayo de 2023.

Pese a que hace más de un año que no se presenta en la sede, Avignione opinó, "creo que si no se ponen mínimamente de acuerdo para ver en qué situación estamos para colaborar con los otros partidos de Juntos por el Cambio, no hay posibilidades de cambio para el día de mañana. Estamos navegando sin rumbo".

La conducción y la candidatura de Roberto Sánchez

El actual diputado y ex intendente de Concepción lidera la UCR en la provincia. Avignione le pidió más conducción o, al menos, un plan de gobierno.

"Tenemos como presidente a una persona que merece el respeto de todos los afiliados pero hacemos observaciones de cómo conduce el partido. Lo vemos como un hombre honesto pero tiene que tener un liderazgo para conducir. Esto pasa en todos los partidos políticos. No se ve un programa de gobierno por el momento", afirmó.

"La gente pide que (Roberto) Sánchez esté en la forma. Ahora hay que ver si está primero o después de Germán (Alfaro)", cerró.