Alberto Fernández aseguró que está a dieta

Desde hace un mes que el presidente Alberto Fernández decidió hacer un cambio en su vida, por lo que empezó a comer más sano. El mandatario creó su propia dieta, a la que denominó “Dieta Alberto” y asegura que ha perdido muchos kilos desde que la comenzó. “Estoy contento porque he bajado muchos kilos. La dieta de Alberto funciona”, remarcó.

El domingo, en diálogo con Futurock, el Presidente contó todos los detalles acerca de este cambio físico: “Hace más o menos un mes me puse un chip en la cabeza que dice ‘bajá de peso’ y me puse a hacer una dieta que inventé yo: la dieta de Alberto. Y me va bastante bien”, sostuvo desde su despacho en la quinta presidencial de Olivos.

Alberto dijo que su dieta se basa en eliminar todas las harinas e hidratos y dulces. “Eliminé todas las harinas, pan con harinas, los hidratos y todos los dulces, que es lo que más me cuesta. Como solo carne y verduras grilladas. A la mañana desayuno una manzana y avena. También un vaso de leche y algo de jugo de manzana”.

Luego, para contar más sobre su alimentación y ayudar a quien la necesite, detalló cómo realiza sus comidas a lo largo del día: “Al mediodía tomo un caldo que me hace bajar la ansiedad de comer y el apetito, y después como un bife o un pedazo de bife con verduras grilladas”.

Por qué Alberto Fernández está a dieta

“En verdad me han tocado vivir como Presidente momentos difíciles, y uno canaliza esos malestares, en mi caso con lo dulce. Yo no fumo, no tomo alcohol, pero me fui al diablo con el peso”, informó con respecto a su aumento de peso a lo largo de su presidencia.

Para finalizar, habló sobre su cambio físico desde que se encuentra a cargo del país: “Estoy más canoso, y estoy más delgado, ser Presidente se siente. Uno se convierte muchas veces en una suerte de ‘chivo expiatorio’, en donde todo lo que pasa la culpa la tiene el Presidente, pero es parte de la gestión y sabía que iba a ser así”.