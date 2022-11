¿Comer rápido engorda?: cómo ralentizar la alimentación

La rapidez con la que comemos no solo puede generar un incremento de peso, sino que también puede impulsar el surgimiento de otras enfermedades. Cómo cambiar este hábito, aquí 8 pasos imperdibles.

Cuando comemos rápido, al no registrar qué es lo que ingerimos, es más probable que consumamos más alimentos de los que nuestro cuerpo realmente necesita y, consecuentemente, habrá un incremento de calorías. El resultado: un aumento de peso. Pero eso no es todo, ya que también se eleva el riesgo de varios problemas de salud, como son: la obesidad y la diabetes tipo 2.

“Comer rápido engordaría si uno come más de lo que necesita, porque podemos comer rápido nuestra porción, luego dejar de comer y no existiría tal problema. El tema es que cuando uno come rápido tiene el riesgo de comer más porque la señal del sistema digestivo al cerebro tarda 20 minutos. Si yo como en 10 minutos probablemente siga sintiendo hambre, entonces voy a comer más. Pero no es que hay algo que haga que el comer rápido engorde sino que tiene que ver con la cantidad de comida y desde cuando tengo el registro de saciedad, que es a partir de los 20 minutos”, detalló al medio Infobae la licenciada en Nutrición, Agustina Murcho (MN 7888/ MP 3196).

Cuáles son las 8 claves para ralentizar la alimentación

- No comer frente a las pantallas. Comer frente a un televisor, computadora, teléfono inteligente u otro dispositivo puede hacer que comamos rápido y sin pensar. También puede hacernos perder la noción de cuánto hemos comido.

- Dejar el tenedor entre cada bocado. Esto ayuda a reducir la velocidad y disfrutar más de cada bocado.

- No tener demasiada hambre. Evitar tener mucha hambre entre comidas es clave ya que puede hacer que comamos demasiado rápido y tomemos malas decisiones alimentarias.

- Beber agua durante las comidas ayudará a hacernos sentir llenos y nos animará a reducir la velocidad.

- Masticar bien. Masticar nuestra comida con más frecuencia antes de tragarla puede ayudar. También puede ser útil contar cuántas veces masticamos cada bocado.

- Comer alimentos ricos en fibra. Los alimentos ricos en fibra, como las frutas y las verduras, no solo llenan mucho, sino que también requieren bastante tiempo para masticar.

- Tomar bocados pequeños. Tomar bocados más pequeños puede ayudarnos a disminuir nuestro ritmo de alimentación y hacer que nuestra comida dure más.

- Comer conscientemente. La alimentación consciente es una herramienta poderosa. El principio fundamental detrás de esto es prestar atención a la comida que estás comiendo. Algunos de los ejercicios anteriores se practican en alimentación consciente.