Falta de agua: Protesta en El Corte y reclamos en barrios

Desde este lunes hasta el jueves, Tucumán tendrá temperaturas que oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 35 grados de máxima. La primavera se hará sentir con tardes muy calurosas en el "Jardín de la República" y en muchos barrios de la provincia, los vecinos están preocupados por la falta de provisión de agua potable.

Durante la tarde del domingo hubo una protesta en la zona pedemontana de Yerba Buena, allí propietarios de El Corte movilizaron desde de avenida Aconquija hasta la rotonda del avenida Presidente Perón. El reclamo surgió tras el hartazgo por la falta de respuestas a una situación que con el paso del tiempo sigue agravándose. Según explicaron los vecinos, se encuentran sin servicio de agua durante gran parte del día.

“No hay provisión constante, el agua es de pésima calidad, no es salubre, y estamos pendientes de que la SAT decida, arbitrariamente, darnos o no el servicio, peleándonos por el camión, cuando se digna a venir“, declaró Ricardo Steinsleger, vecino de El Corte.

“Tenemos formalmente hechas denuncias ante la SAT y ante el Ersept, del año pasado, y no tenemos ninguna respuesta de ninguno de los dos entes“, agregó Helena, otra vecina. “Estamos totalmente a la deriva, ninguna autoridad se hace cargo. Este problema es de años, y es estructural“, protesto la mujer.

Los vecinos también aseguraron que debido al crecimiento inmobiliario de Yerba Buena son necesarias obras de infraestructura para poder responder a la alta demanda del servicio.

Los reclamos se multiplican

El Corte no es la única zona de Tucumán que tiene problemas de abastecimiento de agua. En el norte de la Capital, Tafí Viejo y hacia el sur en Concepción, son varios los barrios que afrontan este mismo conflicto, falta de agua, falta de presión y baja calidad del líquido.

“Este problema con el agua ya viene de hace años. Nos cansamos de hacer reclamos, desde la SAT no nos dan ninguna solución, nadie sabe darnos una explicación de por qué sucede esto“, apuntó Rosa Figueroa, vecina del barrio Zavalía.

Silvia Alvar se quejó: "Tengo que juntar agua en tachos, me levanto pensando si voy a limpiar el piso o no, si me voy a bañar o no, y en qué horario“.

Por otra parte, Alvar denunció que “los barrios que se están levantando ahora, cerca de Huirapuca, tienen muchísima presión de agua, y sé que no están pagando el agua, mientras que a nosotros nos viene la boleta religiosamente. Es un tema bastante delicado“, cerró.

Respuesta del Enohsa

El jefe regional del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Gerónimo Vargas Aignasse, en una entrevista con el diario La Gaceta hizo referencia a estos reclamos e inconvenientes que padecen los vecinos por la falta de agua potable.

“Me reuní ya hace unos meses con vecinos del Corte. Tenemos todo un proyecto preparado, hay financiamiento, el tema es que toda esa zona no está regularizada dominialmente, entonces el Estado no puede financiar un proyecto de obra. Es una cuestión que tiene que resolver el Municipio“. explicó el funcionario.

Con respecto a Concepción, Vargas Aignasse detalló que en el corto plazo se construirá un nuevo pozo de agua en el barrio San Nicolás y que se evalúan obras de recambio de cañerías para los barrios Fátima y Caja Popular.

Finalmente, el funcionario regional expresó que el Enohsa busca incorporar todos los proyectos y demandas de agua potable y cloacas, para que a fines de 2023 se puedan resolver estos problemas en la provincia, sostuvo Vargas Aignasse.

