Sin resultados, disolvieron la Mesa del Hambre

Hace 18 meses que no se reunía, mientras los precios de la canasta básica aumentaron. Fue anunciada como la primera medida de la gestión de Alberto Fernández.

La foto que abre esta nota fue difundida el 15 de noviembre de 2019 por los equipos de comunicación del presidente electo Alberto Fernández. El gobierno de Mauricio Macri transitaba sus últimas semanas de gestión. El triunfador de la segunda vuelta electoral estaba a sus anchas y parecía ganar en iniciativas. Había conformado, de manera extraoficial, lo que sería el Consejo Federal Contra el Hambre, más conocida como la Mesa contra el Hambre. Junto a él destacan, a la izquierda, quien sería su primer ministro de Desarrollo Social, el actual diputado nacional Daniel Arroyo. A la derecha, Victoria Tolosa Paz, quien iba a ser designada como presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), es decir, quien estaría a cargo del proyecto anunciado con bombos y platillos: “Si llego a ser electo, me voy a poner el frente de la campaña contra el hambre en la Argentina”, había prometido el 7 de octubre de ese año el entonces candidato a Presidente por el Frente de Todos.

Ese mis día pronosticó: “Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica para que todos tengan acceso”. Menos de tres años después, la Mesa Contra el Hambre se disolvió, hace 18 meses que no se reúne, la canasta básica de alimentos no dejó de aumentar, la pobreza subió y los movimientos sociales tanto propios como de izquierda reclaman más comida porque la ayuda del Estado no alcanza.

La iniciativa del flamante inquilino de la Casa Rosada generó una expectativa inusitada, tanto que consiguió reunir a figuras dispares detrás del noble objetivo: la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el conductor de TV Marcelo Tinelli; el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; la chef Narda Lepes; la diseñadora María Cher, el presidente de Syngenta Antonio Aracre; el titular de la CTA Pablo Micheli; el entonces vicepresidente primero de la DAIA David Stalman, entre otros. A ellos se les sumaron, en el lanzamiento oficial, ya en la Casa Rosada, figuras como el escritor Martín Caparrós e Hilda “Chiche” Duhalde. El periodista, se encargaría más tarde, de aclarar que solo fue invitado a ese encuentro.

“La Mesa Contra el Hambre ya no existe como tal”, reconocen desde el propio Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Y destacan: “Cómo ámbito de trabajo no existe más. Ya no existe como mesas de trabajo, objetivamente es así”.

Desde el Gobierno se escudan en la pandemia para justificar el fracaso de la Mesa Contra el Hambre. Afirman que las iniciativas se volcaron en hacer llegar alimentos a los más necesitados, a reforzar las raciones para las familias que por el aislamiento social y preventivo no podían salir de sus hogares ni para hacer changas. Sin embargo, después del COVID-19, apenas hubo alguna reunión mixta, presencial y virtual.

Sólo reuniones

- El 20 de diciembre de 2019, el flamante Presidente presidió la reunión que se desarrolló en Casa Rosada. Ante una multitud de personalidades, planteó la necesidad de garantizar el acceso a los alimentos de los sectores más vulnerables. “Tenemos que tener vergüenza de decirnos el país que produce alimentos para 400 millones de personas y no podemos alimentar a 15 millones de personas en situación de pobreza”, dijo y calificó el plan como una “batalla moral”.

-El 18 de agosto de 2020, nueve meses más tarde se concretó el segundo cónclave. Lo encabezó el entonces ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Fue virtual por la pandemia del COVID-19 . Se conformaron tres comisiones para trabajar diversos temas como “comercialización de alimentos para la soberanía Alimentaria, acceso a los alimentos; calidad y educación nutricional y Producción”.

-El 20 de diciembre de 2020 fue el tercer encuentro. Otra vez Arroyo lideró el debate en el cual se repitieron frases y consignas anteriores: fortalecer la producción de alimentos y garantizar la soberanía alimentaria de toda la población.

-El 10 febrero de 2021 Fernández volvió a estar presente junto a Arroyo y Tolosa Paz, la titular del Consejo Nacional de Políticas Sociales.

-El 7 de mayo de 2021 fue el último encuentro. Arroyo y el Presidente fueron los encargados de anunciar la ampliación de la Tarjeta Alimentar y el aumento de los montos para la compra de alimentos. “Nada me preocupa más que el hambre de los argentinos”, afirmó Fernández y anunció que la Tarjeta Alimentar ampliaría su alcance a niños y niñas de hasta 14 años y que su monto pasaba a ser de $6000 para madres con un hijo, de $9000 para madres con dos hijos y de $12.000 para tres hijos o más.

Ese fue el corolario de la corta vida de la Mesa Contra el Hambre utilizada como caballito de batalla durante la campaña pero que además había concitado la atención de una gran parte de la sociedad y de figuras de la política, la ciencia, la literatura, los derechos humanos, el empresariado y la literatura.

