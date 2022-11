Ex presidentes sudamericanos se reunieron en Tucumán

En el marco del programa de conferencias realizado en noviembre en nuestra provincia y organizado por la Fundación Federalismo y Libertad para celebrar sus 10 años de trabajo, Federico Franco, Álvaro Uribe y Luis Alberto Lacalle Herrera, ex presidentes de Paraguay, Colombia y Uruguay, respectivamente, firmaron un acta bajo la cual se comprometieron a defender la democracia representativa, la soberanía e independencia nacionales, y las libertades políticas, civiles y económicas, entre otros principios.

“Inspirados en nuestro encuentro en el histórico Tucumán, Argentina, y ante la necesidad imperiosa de defender los derechos humanos y el estado de derecho asediados por una ola autoritaria, invitamos a concertar voluntades y dirigir esfuerzos para promover la democracia regional y explorar el desarrollo de un plan de acción conjunto en pos de la libertad y prosperidad hemisférica”, reza el acuerdo titulado “Declaración de Tucumán”.

A su vez, el pacto regional está dirigido a defender el estado de derecho y la igualdad jurídica; la separación de poderes; la alternancia de gobierno con pesos y contrapesos; la economía de libre mercado; el derecho a la propiedad privada; la transparencia; y la responsabilidad fiscal.

Carlos Diaz Rosillo, director del Adam Smith Center -ONG dependiente de la Universidad Internacional de Florida- y uno de los firmantes del acuerdo, dialogó con Infobae y explicó que esta declaración “busca articular una respuesta a los avances de gobiernos crecientemente autoritarios en la región, los cuales ponen en serio peligro la democracia y las libertades individuales de todos”. Y al mismo tiempo, agregó: “La idea es concertar voluntades que lleven a un plan de acción concreto para frenar y revertir estos preocupantes avances”.

Además de los mencionados ex mandatarios y de Rosillo, el documento recibió el apoyo de Frank Zimmerman, director de la Fundación Liberty+ e integrante de Federalismo y Libertad y The Adam Smith Center for Economic Freedom -dependiente de la Universidad Internacional de Florida-; Maria Werlau, fundadora y directora ejecutiva de Archivo Cuba; José Guillermo Godoy, fundador y presidente de Federalismo y Libertad; Rocio Guijarro y Vladimir Chelminski, representantes del Centro de Difusión del Conocimiento Económico (CEDICE) de Venezuela; Mario Cossio, ex gobernador de la ciudad de Tarija, Bolivia; y Andy Rivas y Luis A. Mariño, miembros de la Comisión Directiva de Cultura Democrática.

El evento fue llevado a cabo en un importante hotel de nuestra provincia. También contó con las presencias de importantes dirigentes de la política nacional, tales como Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Carolina Losada, senadora nacional por Juntos por el Cambio, y los ex ministros de Economía Alfonso Prat Gay y Domingo Cavallo.

Por su parte, los ejes del foro fueron: Los desafíos de la democracia en un contexto de creciente polarización política; El rol de la libertad de prensa en una sociedad democrática; Derechos humanos y economía de mercado; Política y economía en Argentina: oportunidades y desafíos.

Larreta ratificó su apoyo a Germán Alfaro en Tucumán

Horacio Rodríguez Larreta se reunió este viernes por la tarde con algunos vecinos en San Miguel de Tucumán y después mantuvo una charla con Los Primeros+ donde habló de la situación de la provincia.

"Los tucumanos están con miedo a la inseguridad, me lo dijeron durante todo el día. Lo mismo con la Educación porque se pierden días de clases y no hay un esfuerzo del gobierno provincial. Acá se cerraron las escuelas durante la pandemia y me lo dijeron los vecinos. Hay que recuperar el federalismo", dijo al respecto de su encuentro con algunos tucumanos.

"Trabajo hace mucho tiempo en Tucumán con Germán Alfaro. Lo apoyo siempre en el marco de la unidad y eso está fuera de discusión. También apoyo a muchos candidatos a intendentes del PRO. Respecto del método, lo deben definir los dirigentes tucumanos, yo no voy a decirles cómo tiene que elegir a sus candidatos", indicó.