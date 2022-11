"Gracias a la unidad, vamos a ganar la gobernación en Tucumán"

Este viernes por la tarde, el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, brindó una conferencia de prensa junto al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. También estuvieron presentes Ramiro Beti, presidente del PRO a nivel provincial; Carla Porta, dirigente de Las Talitas; y Beatriz Ávila, senadora nacional.

"Venimos trabajando institucionalmente con la CABA en distintos temas. Hay un compromiso político con Horacio (Rodríguez Larreta). Estoy seguro que es el hombre más capacitado para cambiar la realidad del país", lanzó de entrada el mandatario capitalino aunque en la mayora parte de la conferencia, fue el jefe porteño quien habló.

"Vengo a escuchar a los tucumanos"

A Rodríguez Larreta le consultaron sobre su candidatura presidencial y contestó que aún "falta tiempo para las elecciones nacionales. Estoy muy abocado a mi trabajo en la ciudad de Buenos Aires".

"Vengo a la provincia a escuchar a los tucumanos, a conocer sus problemas y a entender la realidad local. Para recuperar el federalismo hay que venir acá y escuchar a los tucumanos. No es lo mismo lo que sucede en Tucumán a lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires", agregó.

La relación con Germán Alfaro

"Tengo una afinidad con mi colega Germán, compartimos la pasión por la gestión, por mejorar la vida de la gente, por estar en la calle. Hemos caminado juntos mucho la ciudad y él cuenta con mi apoyo en lo que está haciendo y en el plan que está formando para gobernar a Tucumán", aseguró Larreta.

Y siguió, "Tucumán es una provincia que tiene muchas oportunidades, la provincia podría ser un buen proveedor de alimentos para el mundo. Podría estar produciendo más limones, más azúcar, más productos regionales, más arándanos. Por eso, con Germán estamos trabajando en el plan nacional".

La interna Alfaro - Sánchez

"Primero, la unidad. No hay nadie que pueda poner en duda la unidad, lo he hablado con Germán (Alfaro) y con los dirigentes radicales, con (Roberto) Sánchez, con (Mariano) Campero, con (José) Cano, con (Silvia) Elías de Pérez. Todos coincidimos en que la unidad no se discute. Desde Buenos Aires, no les voy a decir a ellos como tienen que ponerse de acuerdo, esta es una dirigencia muy responsable. La definición de las candidaturas y el método, lo tienen que definir los tucumanos", contestó Rodríguez Larreta.

"Gracias a la unidad, vamos a ganar la gobernación en Tucumán"

"Vamos a defender el valor de la unidad, es un trabajo que está fuera de toda discusión. Juntos por el Cambio va a estar unido y gracias a eso, vamos a ganar la gobernación en Tucumán. También estoy apoyando a muchos candidatos a intendentes del PRO, valoro mucho el trabajo local", afirmó el jefe porteño.

La situación con Mauricio Macri

"Juntos por el Cambio hoy tiene una mesa de conducción formada por los presidentes de los partidos, también Mauricio Macri, los líderes parlamentarios, los gobernadores. Es la primera vez, desde que el kirchnerismo está en el gobierno, que la oposición se mantuvo unida. Nunca había pasado. Gracias a esa unidad, ganamos las elecciones intermedias y frenamos algunos embates del kirchnerismo", respondió.