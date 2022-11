En la Casa Rosada son varios los que descuentan que Cristina Kirchner volverá a embestir este viernes por la tarde, en su reaparición en Pilar, contra la gestión de Alberto Fernández. A esa hora, el Presidente tiene planificada una actividad oficial en Santa Fe luego de haber entregado viviendas en Monte Grande. Algunos colaboradores del mandatario, en la previa, señalaban que las diatribas de la vicepresidenta no causan el mismo daño que hace unos meses. Otros insistían en que Fernández no busca provocar a su socia política con sus decisiones y su obstinación por no cambiar las reglas electorales. “Para nosotros es fundamental la unidad”, señalan. La pregunta es si para la ex mandataria también.

La reaparición de la vicepresidenta tras el intento de atentado volverá a ensombrecer -casi con seguridad- una gira internacional del Presidente. A esta altura, es parte del equipaje con el que Fernández carga cada vez que se sube a un avión.

La siguiente reaparición de CFK, para celebrar el Día de la Militancia, el 17 de noviembre, en La Plata, obligó al Presidente a apurar el regreso de su inminente gira a París y a la Cumbre del G-20 en Indonesia, para poder estar en Buenos Aires, un año después de que anunciara que desde las candidaturas para el “último concejal hasta el Presidente” se definiría a través de las PASO que ahora el cristinismo quiere derogar. Los encargados de la logística presidencial aún no están seguros de que podrán complacer a Fernández.

Cristina Kirchner ya prepara otro acto por el Día de la Militancia en el que será la única oradora

El 17 de noviembre del año pasado fue una fecha importante para el gobierno nacional. En especial, para Alberto Fernández, que fue el único orador en un acto que se realizó en la Plaza de Mayo, pocos días después de que oficialismo sufriera un fuerte golpe político al perder las elecciones de medio término con Juntos por el Cambio.

En ese acto multitudinario el Presidente logró la centralidad deseada por gran parte del peronismo que le pedía tomar distancia de Cristina Kirchner. Fue un movimiento clave para lograr tomar aire y buscar mayor autonomía en las decisiones. Fue esa tarde enfrente a la Casa Rosada cuando dijo que en el 2023 el candidato a presidente del Frente de Todos debía elegirse a través de una PASO y que él estaba dispuesto a competir.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner mantienen una relación distante en el tramo final de la gestión

Fue también un mensaje claro para CFK, quien lo había elegido a él para ser candidato a presidente. Le dejó en claro que quería cortar con ese superpoder. Fernández sigue manteniendo la misma postura que un año atrás. Pese a las presiones que recibió para respaldar un proyecto que derogue las PASO, se mantuvo firme y dejó en claro no avalará esa iniciativa y que la mejor forma de dirimir candidaturas y liderazgos son las elecciones primarias.

Muchos dirigentes en el peronismo consideran que la crisis post PASO, que terminó con un recambio de Gabinete y un pase de facturas entre el kirchnerismo y la Casa Rosada por la derrota electoral, fue el quiebre que partió el Gobierno y que derivó en una crisis interna que aún sobrevive.

Por estas horas en el Frente de Todos la expectativa pasa por lo que vaya a suceder en el acto de mañana en Pilar cuando hable CFK. En la coalición creen que la Vicepresidenta lanzará críticas contra la gestión de Alberto Fernández y que volverá a marcar la cancha en su disputa interna con el Presidente.

Pero, además, hay quienes esperan algún tipo de señal sobre su futuro electoral. O que deje abierta la puerta para ser candidata o que la cierre completamente. Por eso el acto de mañana tendrá impacto en la agenda política y preparará el terreno para el 17 de noviembre, donde se prevé un marco diferente, con miles de militantes kirchneristas escuchando las definiciones de Cristina Kirchner.