¿Tevez a Independiente? Fabián Doman le abrió las puertas

En Independiente no le cierran las puertas a Carlos Tevez.

En Independiente no le cierran las puertas a Carlos Tevez.

Independiente sigue en la búsqueda de un entrenador para el 2023 y en las últimas horas sonó el nombre de Carlos Tevez, quien este jueves anunció su salida de Rosario Central. Fabián Doman, presidente del “Rojo”, se mostró abierto a dialogar con el Apache y su entorno.

“Es sabido el interés que tenemos por él, pero sabemos que fue campeón y obviamente lo quieren retener”, dijo. “Hay un gran deseo de Quinteros por dirigir en Argentina. Con él nunca hablé” comentó.

Y en esta línea, ayer, Carlos Tévez renunció a su cargo como DT de Rosario Central. Automáticamente, salieron los rumores de un posible candidato para el Rojo.

"Desde que se conoció hoy su alejamiento de Rosario Central que todo el mundo me pregunta por Tevez justamente porque no tenemos al reemplazante de Julio Falcioni definido. Personalmente nunca hablé con él, pero sí su representante (Adrián Ruocco) se comunica, lo voy a escuchar. Pero hasta hoy no lo teníamos como posible candidato", insistió.

La salida de Carlos Tevez de Rosario Central

Este jueves al mediodía, Carlos Tevez anunció su salida de Rosario Central pese a que tenía contrato hasta junio de 2023. “No voy a seguir en mi función. Le agradezco a la gente por bancarme estos meses. Fue una relación muy buena y le agradezco a toda la gente que trabaja en el club”, expresó en conferencia de prensa.

Y agregó: “Estos meses no son normales. Pienso en Central y primero está el escudo. Doy un paso al costado pensando en la institución, no es conveniente para nadie que yo siga. Esta dirigencia o la nueva tiene que tomar decisiones y yo no quiero ser un obstáculo”.

Tevez dirigió cinco meses al Canalla con un rendimiento irregular del equipo: 24 partidos con 6 triunfos, 11 empates y 7 derrotas. Estuvo al mando de un equipo con muchos jóvenes y le dio continuidad a futbolistas con mucho futuro Buonanotte, Blanco e Infantino.

El equipo terminó en el puesto 20 de la Liga Profesional y estuvo lejos de clasificarse a una copa internacional.

La fecha de las elecciones fue, sin embargo, el primer contacto entre Tevez y la política del club y el propio Apache se involucró cuando la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) suspendió los comicios, debido a irregularidades de la comisión directiva en la constitución de la Asamblea para crear la Junta Electoral.

Los socios debieron ir a las urnas el domingo pasado y ahora se cree que lo realizarán el 18 de diciembre, aunque no está confirmado y ni el presidente interino Carloni se atreve a ratificarlo. “Si las elecciones son el 18 de diciembre, ¿con quién tengo que hablar para armar el equipo del próximo torneo? No escuché a ninguno hablar de fútbol, ni al oficialismo ni a la oposición…”, disparaba Tevez, que hasta puso en duda su presencia en el partido con Racing, en Avellaneda.

El oficialismo, liderado por Carloni –tomó el cargo tras el pedido de licencia médica del presidente Rodolfo Di Pollina, que desde junio no volvió al club, pero estuvo en un panel de agricultura de alto rendimiento en Calchín, en octubre– se aferró al ataque de Tevez y arremetió contra Belloso. “Los malos han ganado. Espero que ese candidato que ya ganó, porque Tevez se fue, deje de mandarme soldaditos para que me agredan en la calle. Carlos [Tevez] fue muy contundente cuando habló de que un sector de la oposición no quería que gane Central, porque si ganaba Tevez ganaba Carloni”, embistió el dirigente, que también atizó una mala relación entre Belloso con la AFA y la Conmebol, donde ocupó cargos entre 2016 y 2021.

El presidente interino es parte del gobierno desde 2014, cuando Raúl Broglia ganó las elecciones y se adjudica entre los logros la Copa Argentina 2018 –la CD se autorreconoció la conquista colocando una placa en la sede–, las contrataciones de Marco Ruben y Edgardo Bauza –ídolos que también fueron destratados por la gestión– y surfear la crisis cuando varios dirigentes renunciaron o se marcharon a algunas de las cuatro listas opositoras para las futuras elecciones.

En el discurso, olvida que dos años atrás la sede de calle Mitre fue allanada luego de la detención de Andrés Pillín Bracamonte, jefe de la barra brava, y se secuestró documentación; que el pasivo de la última Memoria y Balance aumentó en 5.000.000 de dólares [de 15 a 20 millones] y que las deudas exigibles en moneda extranjera crecieron un 33% en un año: de US$ 2.400.000 a US$ 6.200.000. Los mutuos siguen sin tener rostros y los futbolistas que se marcharon libres en el último mercado de pases, como Lucas Gamba y Diego Zabala, cuyos pases se compraron en US$ 1.500.000 y US$ 1.300.000, respectivamente, resultan pérdidas para una tesorería que vive en rojo.

Con ilusión, Tevez se presentó en Rosario Central. El desorden terminó por devorarse al Apache, que es la punta de un iceberg: debajo se esconde la crisis y el caos.