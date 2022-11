Martin Scorsese llevará al cine una novela argentina

Die, my love, ese será el título de la futura producción cinematográfica producida por Martin Scorsese, reconocido por ser el director de El lobo de Wall Street y El irlandés, entre otras y, la dirección estará a cargo de la escocesa Lynne Ramsay (We need to talk about Kevin). La película se inspirará de la novela “Matate, amor” (2012), de la escritora argentina Ariana Harwicz, que se desprende de “La Trilogía de la pasión”. La productora también compró los derechos de los otros dos libros de la autora que completan la “Trilogía de la pasión”.

Die, my love se ambientará en un pueblo rural de Francia y será una historia que se centrará de forma visceral en los vínculos familiares: el amor, la maternidad y la locura. Eso es lo que se sabe hasta el momento.

La noticia se dio a conocer debido a que en una entrevista, la reconocida estrella de cine Jennifer Lawrence (Los juegos del hambre; El lado luminoso de la vida) adelantó la siguiente información al New York Times: “Se lee como Sylvia Plath, especialmente porque se trata de una mujer que sufre de posparto y se vuelve loca. Y Martin Scorsese está produciendo”.

Por el momento, se conoce que en Die, my love, Harwicz no tendrá participación de la escritura del guion, pero si contará con acceso a dicho proyecto.

Sobre la novela

“Matate, amor” es la primera novela de la escritora y fue candidata al Premio Man Booker en 2018. La novela es un thriller campestre. ¿De qué trata? Su sinopsis relata que todo ocurre en la casa con salida al bosque donde habita un ciervo y una familia, ella + él + el bebé, tres, aunque más bien dos contra una, ella, que los espía con un arma blanca en la mano o con una escopeta en desuso que todavía no ha dicho su última palabra.

El contacto con lo salvaje de la naturaleza que rodea a la protagonista y de los vecinos a los que acecha, pero también del desbordamiento de su deseo, de su oscura ansia e incluso de la pulsión de implorar a su marido: matate, se convierten en los elementos nucleares de esta contundente historia. “Un jadeo de bestia acorralada por la jauría recorre desde el principio hasta el fin este relato oscuro y radiante. Estas páginas incandescentes son un llamado antiguo: lo bestial al rescate de lo humano. Este es un libro vivo, joven, desgarrado, de una hermosura salvaje, que se lee con esa misma respiración entrecortada con la que ha sido escrito” expresó la periodista también argentina Alicia Dujovne Ortiz.

Según la propia autora, “Matate, amor” interroga la maternidad, la feminidad, la banalidad del amor, el terror del deseo y la brutalidad sin sentido de todo ello. Mientras llega Die, my love, que desde ya se está convirtiendo en un largometraje muy esperado, puedes apreciar una de las últimas y más impactantes producciones de Jennifer Lawrence en streaming, Resurgir (Causeway), que estrenó hoy en Apple TV+.