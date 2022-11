No es la primera vez que sucede un robo en el bar de calle Maipú al 200 en lo que va del año, delincuentes ingresaron a este bar rompiendo la puerta de ingreso del local. Anteriormente se llevaron dinero y el televisor. Ahora fueron por la recaudación, café y mermeladas.

Desde hace cuatro años que funciona este bar. Hace un tiempo al lado sucedió el robo millonario al Pago Fácil a plena luz del día, alrededor de las 13 horas. Las cámaras municipales del lugar en esa ocasión no funcionaban. Ahora si funcionan pero deben esperar los tiempos establecidos por la justicia para dar con las imagenes.

“Nos enteramos esta mañana, una vecina nos contó que anoche pasadas las once vio gente pero no los identificó. Hay que esperar a ver que dice la policia. La situación es triste, no funciona la economía ni la seguridad”; expresó Mercedes, la encargada.

Además, agregó: “Yo no entiendo, tal vez porque encuentran fácil a la zona. El que hace esto sabe que no hay cámaras ni policías”.

Pidió ayuda en la Comisaría y aprehendieron al agresor

Luego de que una mujer se presentara este viernes en la Comisaría de Ranchillos para denunciar a su ex pareja por violencia de género, rápidamente los efectivos se trasladaron a su casa y aprehendieron al agresor.

Alrededor de las 13, la víctima, de 22 años, llegó a la dependencia para pedir ayuda a la Policía, ya que minutos antes su ex pareja la había golpeado y amenazado de muerte en su casa. Ella dijo que aprovechó un descuido de él para escaparse y llegar a la Comisaría. La aflicción de la mujer aumentaba al indicar que su hijo de ocho meses de edad había quedado en el interior de la casa.

Inmediatamente, un equipo de la Comisaría se trasladó a la vivienda de la mujer, donde hallaron al hombre con el niño en sus brazos. Al ver la presencia de los policías, reaccionó de manera violenta, pero finalmente los uniformados lograron quitarle el menor y aprehenderlo.

Las autoridades de la Unidad Fiscal de Violencia Familiar y de Género de la II Nominación convalidaron el arresto del acusado, de 30 años. En tanto, el bebé, que se encontraba en perfecto estado de salud, fue entregado a su madre.

El rápido procedimiento policial fue dirigido por el jefe de la Comisaría Ranchillos, subcomisario Cristian Herrera.

Aprehenden a “Chía”, uno de los delincuentes que se tiroteó con un policía

Tras una tarea de investigación y vigilancia, fue aprehendido el tercer delincuente que el pasado 28 de octubre se tiroteó con un sargento de la fuerza provincial, cuando el efectivo intervino para evitar el robo a su madre.

La aprehensión se produjo en la tarde de este jueves 3 de noviembre en el barrio Acceso Este de la ciudad de El Colmenar. Un equipo de la Unidad Investigativa Norte había obtenido valiosa información que “Chía” se encontraba en su domicilio por lo que decidieron vigilar la zona.

Tiempo después observaron al sospechoso en las cercanías de su vivienda, quien al percatarse de la presencia policial intentó huir forcejeando con los uniformados a quienes intentó lesionar con un arma blanca. Finalmente fue reducido y trasladado hacia la Unidad Investigativa.

El pasado 28 de octubre por la noche, el sargento de la fuerza llegaba a su domicilio ubicado en calle Sorteo de Matucana al 3000 y cuando se preparaba para estacionar su automóvil, escuchó gritos en la casa aledaña donde vive su madre. Al aproximarse observó a dos desconocidos que estaban en el interior de la vivienda, con armas de fuego y con los que forcejeó, mientras que afuera había un tercer hombre que azuzaba a sus cómplices para que dispararan contra el empleado policial.

Cuando los delincuentes intentaron huir realizando disparos, el suboficial repelió el ataque, logrando herir a uno de ellos, mientras que los dos restantes huyeron. A partir de allí se inició la investigación para detener a los prófugos, logrando aprehender el pasado 29 de octubre a un tal “Pinchi” y el día de ayer jueves a “Chía”.

Los tres hombres quedaron a disposición de la justicia que avaló los procedimientos policiales.