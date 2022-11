Rogelio Frigerio, diputado nacional y exministro del Interior del Gobierno de Mauricio Macri, se refirió este jueves a los niveles de agresión de la interna en Juntos por el Cambio. “Terminamos siendo un espejo del kirchnerismo y nosotros tenemos que ser todo lo contrario”, dijo luego de los cruces entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

“Lo que le puede dar un poco de tranquilidad a la gente, en este momento de tanta incertidumbre y angustia, es ver que hay una oposición que se para distinto, que no cometemos los mismos errores y que no estamos todo el día pasándonos facturas y chicanas entre nosotros, sino que estamos trabajando todos juntos para construir una propuesta superadora de todo lo que está pasando. No solo de este desastre que vive la Argentina hoy, sino incluso superadora de nuestra propia experiencia como gobierno”, dijo el diputado, que aspira a ser candidato a gobernador de Entre Ríos el año que viene.

“Los trapos sucios se tienen que lavar en casa. Y las denuncias no tienen que ser mediáticas, se tienen que hacer en la Justicia con las pruebas correspondientes. Acá estamos haciendo una manifestación pública de cuestiones que no tendrían que trascender porque la gente no aguanta más. No aguanta, en esta situación tan difícil, que la oposición se comporte de alguna manera como el oficialismo. Tenemos que estar más unidos que nunca”, agregó en declaraciones a A24.

El exabrupto de Patricia Bullrich con el jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta

El PRO quedó convulsionado esta semana por el enfrentamiento entre la presidenta del partido, Patricia Bullrich, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que quieren ir por la presidencia en el 2023.

Rogelio Frigerio había quedado en el medio de la interna de Juntos por el Cambio hace unos meses cuando Elisa Carrió acusó a referentes del PRO de tener amistad y negocios con el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. El exfuncionario de Macri evaluó incluso ir a la Justicia por las acusaciones de la líder de la Coalición Cívica.

“En la calle, me dicen permanentemente: ‘pediles que no se peleen’. Fijate que la gente está desesperada porque no llega con el sueldo a la semana que viene, no puede comprar ni un par de zapatillas para un hijo o, menos aún, puede arreglar algo en la casa que se rompe, y además de soportar todo esto tiene que aguantar que la coalición opositora, que es donde deposita la última esperanza que le queda, en lugar de estar concentrados en lo que le pasa a la gente, está concentrada en lo que nos pasa a nosotros, los políticos. No tiene que ser así”, dijo este jueves Frigerio.

“Hago un llamado a bajar los niveles de agresión, a mostrarnos unidos, como nuestro electorado nos quiere ver, y a trabajar en lo único que nos tiene que realmente amalgamar y unir, que es un plan para cambiarles la vida a los argentinos, que la están pasando muy mal”, agregó y defendió el mecanismo de las PASO para dirimir las internas en la coalición opositora.

“No arrancó ni siquiera el calendario electoral, no podemos concentrar nuestra atención y nuestra energía solamente en el tema de candidaturas o de quién lidera la oposición”, concluyó.