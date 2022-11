Shakira, protagonista de los memes por el retiro de Piqué

Luego de que Gerard Piqué causó intriga el mundo del fútbol este jueves al anunciar su retiro del FC. Barcelona, los memes y los chismes señalando que la causa fue para uno usar la playera del equipo que tiene impresa en el pecho “Shakira”, nombre de su expareja, no faltaron.

Como era de esperar, todos los memes estaban apoyando a la cantante colombiana, señalando que parece un castigo divino el que la playera del Barcelona tuviera justo en esta temporada la colaboración de Shakira.

A pesar de que el zaguero, de 35 años, tenía contrato vigente hasta junio de 2023, hubo varias las razones que precipitaron su decisión. A través de un video detalló:

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

“Como muchos de ustedes soy del Barsa desde siempre, nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barsa. Últimamente he pensado mucho en ese niño. En qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubiera dicho que cumpliría todos sus sueños. Que llegaría al primer equipo del Barsa, que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y del mundo... Que jugaría al lado de los mejores de la historia, que sería uno de los capitanes, que haría amigos por siempre. Hace 25 años que entré al Barsa, me fui y volví”

“El fútbol me lo ha dado todo, el Barsa me lo ha dado todo. Ustedes, culés, me lo han dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barsa no había ningún otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barsa a mis hijos. Tal y como mi familia hizo conmigo. Ya me conocen, tarde o temprano volveré”, añadió.

No obstante, a muchos usuarios de redes sociales la noticia les dio gusto, pues mientras Piqué se retira de las canchas prematuramente, la cantante ha tenido una buena racha con el lanzamiento de “Monotonía”.

Y es que muchos aseguraron que el retiro fue simplemente para no verse obligado de usar la playera que lleva el nombre de su ex, con quien estuvo 12 años y procreó a sus dos hijos, Sasha y Milan.

Por otro lado, quienes habían señalado que ver al zaguero con la camiseta “de Shakira” sería una dulce venganza pública, dijeron que se les ha arruinado ese dulce momento con la intempestiva renuncia.

Los mejores memes

Shakira viendo que Piqué no aguantó la presión y se va a retirar pic.twitter.com/4SHuTZrXT7 — KPININI 🦅 (@kpininimemes) November 3, 2022

*Piqué anuncia su retiro del Barcelona*



Yo, una persona con 0% de conocimiento sobre fútbol pero 100% de amor por Shakira: pic.twitter.com/HKbp1THB2g — Joaquín Bravo (@JoaqunBravo15) November 4, 2022

Me estás diciendo que no vamos a ver a Pique ponerse la playera del Barcelona con la publicidad de Shakira?? pic.twitter.com/QM9dflmbg3 — Cass (@soycassj) November 3, 2022

— Fandom de Piqué: “hoy 3 de noviembre es un día triste para el fútbol, se retira un grande”.



— Fandom de Shakira: pic.twitter.com/eM7niU71PQ — . (@Fausto_lastra99) November 3, 2022

Gerard piqué prefirió retirarse antes de usar la camiseta con el nombre de Shakira 🫢 pic.twitter.com/YYtwkxjqH1 — Memes_Shakira (@Memes_Shakira2) November 3, 2022

Yo cuando suene “te felicito” de Shakira en el Camp Nou, en la despedida de Piqué. pic.twitter.com/cqeZ79aGtT — . (@elpachecale) November 3, 2022