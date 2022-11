Mientras crece la tensión entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, el PRO realizará una cumbre la próxima semana con el expresidente Mauricio Macri a la cabeza y los principales referentes del partido incluidos, en un intento por evitar que la crisis interna se siga profundizando.

El encuentro del PRO será en las oficinas que Macri tiene en Olivos. Además de Bullrich y Larreta, estarían el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, el diputado larretista Diego Santilli, y el jefe del bloque del Senado, Humberto Schiavoni, entre otros. “El encuentro es para bajar decibeles y no exponer más la interna”, indicó uno de los dirigentes que asistirá.

Pero en el entorno de la presidenta del PRO advierten, sin embargo, que el encuentro no puede circunscribirse a los cruces con Larreta: “Hay que ordenar todo el PRO, no la pelea entre ellos. Hay que hablar de todo: por qué Macri vive cruzándose con (Gerardo) Morales y el radicalismo, que no es defender Juntos por el Cambio eso; por qué no podemos coordinar una votación en el Congreso como con el Presupuesto; por qué el larretismo juega con el manejo de los recursos. De todo hay que hablar”.

En las últimas horas, Macri intentó minimizar la pelea que agudizó la filtración de un video en el que se la ve a Bullrich amenazar con romperle la cara al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, en la presentación del libro del expresidente en la Rural. “Los conflictos son lógicos entre los seres humanos”, dijo Macri este martes en un evento organizado por la consultora Abeceb. La titular del PRO ya avisó que no pediría disculpas por lo que dijo. Y Horacio Rodríguez Larreta buscó mostrarse por encima de la pelea. “Yo no me engancho en las peleas internas”, sostuvo.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se ven las caras en el almuerzo del PRO, en plena tensión por sus fuertes diferencias.



El último encuentro de la cúpula del PRO, hace ya más de dos meses, no terminó en buenos términos. El partido buscaba dar por saldado otro conflicto abierto entre Larreta y Bullrich, en aquella oportunidad por el operativo por las movilizaciones frente a la casa de Cristina Kirchner en Recoleta.

Lejos de contener la disputa, las cruces se repitieron en el almuerzo entre dirigentes y continuaron inmediatamente después. La titular del PRO siguió cuestionando la gestión del Gobierno porteño. Según pudo saber TN de dirigentes presentes en ese almuerzo, Mauricio Macri casi no intervino en la pelea ni buscó apaciguar.

En la Ciudad hay cierta desconfianza sobre las verdaderas intenciones del expresidente, que juega con la especulación sobre si será o no candidato en el 2023.

Pero los encuentros del PRO no fueron los únicos que se suspendieron en medio de las peleas internas y las definiciones de candidaturas para el año que viene. La última vez que reunió la Mesa Nacional que integran los principales referentes de Juntos por el Cambio fue por la misma época, el 24 de agosto pasado.







En la Coalición Cívica que preside Maximiliano Ferraro, un sector de JxC busca reactivar la Mesa, convocar a una nueva reunión para intentar bajar los niveles de confrontación y dar algún tipo de señal de unidad.

En las últimas horas, se intensificaron las conversaciones entre los presidentes de los partidos de la coalición opositora, Gerardo Morales (UCR), Bullrich (PRO) y Miguel Pichetto (Encuentro Federal), además de Ferraro. Hasta ahora, no han logrado coordinar una fecha, y crece la preocupación por la escalada de la crisis interna, cuando todavía faltan al menos 10 meses para las próximas elecciones.