La Fundación Federalismo y Libertad cumple 10 años de trabajo y lo celebra con un programa aniversario en San Miguel de Tucumán. Se trata de una cumbre de ex presidentes latinoamericanos, figuras políticas y empresarios. En la provincia se encuentran Álvaro Uribe, Federico Franco, Luis Alberto Lacalle, Horacio Rodríguez Larreta, Domingo Cavallo y Cristiano Rattazzi, entre otros.

Respecto de la actualidad política y económica de nuestro país, el ex presidente paraguayo dio su opinión a Los Primeros+.

"Consumimos mucha TV argentina. No sé quien va a ser el candidato de la oposición pero sé que este gobierno actual tiene muy pocas posibilidades a ser reelecto. La economía no es sostenible, se gasta más de lo que se gana, eso ocurre en el gobierno. Para esto no hay receta pero hay que hacer algo justo, no sé si será (Mauricio) Macri o (Javier) Milei", comentó.

Y agregó, "Milei propone gobernar sin la casta, estoy de acuerdo con eso pero no se puede gobernar sin estructura. Es más razonable intentar bajar los millones que se gasta en los programas de gobierno".

Economía y pobreza

Franco fue categórico en las cifras de inflación y sus repercusiones en la gente. "La democracia tiene una deuda con la sociedad. No ha logrado satisfacer las necesidades de Educación, Seguridad o trabajo. Un presidente no tiene un cheque en blanco para hacer lo que quiera, hay un contrato para hacer un buen gobierno y generar estabilidad. Debe generar reglas claras para la inversión", afirmó.

"Hay gente que tiene hambre. me resisto a aceptar que Argentina tenga un número tan grande de pobres. Algo está mal", cerró.