El dolor sigue presente en Los Ralos tras el horror. Tras el sepelio del menor de cinco años, habló su padre. "Aprendamos que no siempre el papá es el malo".

"La justicia no nos escucha", dijo el padre de Yulian

Mientras Manuela Medina se debate entre la vida y la muerte luego de asesinar a su propio hijo de cinco años, el padre del niño enfrentó la cámara de Los Primeros para dejar un claro mensaje: "Aprendamos que no siempre el papá es el malo, la Justicia no nos escucha", dijo Cristian Jiménez.

El hombre tomó la determinación de hablar un día después de enterrar a su hijo y cargó contra la justicia y su ex pareja.

"El haber perdido a Yulian me quitó el 99% de mi vida. Pensé en quitarme la vida, este dolor es inconmensurable pero pude ver que me queda el 1% para seguir viviendo. Mi hijo quería ser un super héroe para todos los chicos y quiero cumplir esa voluntad", afirmó.

"Hay que cambiar todo. La justicia sólo escuchó una parte. Era una audiencia cada muerte de Obispo y no se decidía nada. No esperaba este desenlace. Ella estaba alterada pero no preveía esto", agregó.

Cristian dijo que Manuela lo llamó varias veces la noche antes del crimen y le dijo que alguien la estaba persiguiendo y que se sentía mal. Él le dijo que se comunique con alguien de su propia familia y que vaya al hospital o que llame a la policía. "Fue un ataque de ella", dijo.

El último audio

El padre de Yulian hizo público el último mensaje de audio que Manuela le envió antes de asesinar al niño. "Estoy adentro. Policía. Urgente Cristian. El viejo ha violado a mi hijo. Urgente, urgente, el viejo ha violado a mi hijo".

Según Cristian, la mujer acusada a su propia hermana de abuso del niño. También afirmó que lo acusó a él mismo de abuso.

Justicia

Jiménez reclamó que se haga justicia y que su ex pareja, Manuela Mariana Medina, de 31 años, “que pague lo que ha hecho. Quisiera que se salve para que sufra en carne propia lo que ha hecho”.