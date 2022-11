Después de estar menos de seis meses en el cargo, Carlos Tevez dejó de ser el entrenador de Rosario Central. Así lo anunció en una conferencia de prensa a la que llamó para este jueves en Arroyo Seco a pesar de tener contrato hasta junio de 2023.

“Voy a dar un paso al costado. Quiero agradecerle a la gente por bancarme. Fue una relación muy, muy buena. No es conveniente para nadie que yo siga. No quiero ser un obstáculo para nadie”, dijo Carlitos.

“Como dije desde los primeros días, yo acá no vengo a hacer política. No es un juego justo, porque yo no soy de la casa. Soy director técnico y quería hacer lo mejor para Central. No iba a permitir que se me meta en un juego que no es normal, ni parejo. Yo vengo a hacerle el bien a Central”, agregó el ex futbolista.

“Cuando quieren poner mi nombre en la política, no lo voy a permitir. No voy a dar nombres. También me parece un proceso serio. Lo más normal es que la gente trabaje con el mercado de pases nuevo. Si gana la oposición o esta dirigencia gana. No puedo armar un equipo en tan poco tiempo. Se hace muy difícil mirar hacia adelante. Las elecciones tenían que hacerlas hace un mes atrás, no tendrían que haber pasado hacia diciembre. Nos agarra a todos en el medio", señaló.

Y agregó: "No sabés con quién hablar. O si la tiran para el año que viene, pasamos tres o cuatro meses con la gente enojada porque no puede votar, yendo a la cancha a putear. No le veo como un futuro, por eso me parece lo mejor, pensando en Central, dar un paso al costado”, analizó Tevez sobre el futuro político del club, detonante de su salida cuando estaba con contrato vigente.

Tevez duro cinco meses como DT del Canalla

Carlos Tevez dirigió al Canalla durante 24 encuentros en los que obtuvo 6 victorias, 10 empates y 8 derrotas. Su debut al frente del conjunto rosarino fue en la fecha 5 de la Liga Profesional de Fútbol ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Gigante de Arroyito, que terminó en victoria del Lobo por 1-0.

Su victoria más resonante fue ante Newell's por 1-0 en la novena jornada del presente torneo. Ganar el clásico pareció darle algo de aire y espalda a Carlitos. Pero tardó en encontrarle la vuelta a un equipo plagado de juveniles y con pocos referentes.

En la fecha 22 perdió de manera increíble por 4-3 contra Racing, luego de ir ganando el partido 3-1. Aquella noche en el Cilindro, el ingreso de Emiliano Vecchio fue fundamental para marcar la diferencia.

En la penúltima jornada de la Liga Profesional de Fútbol venció a River Plate, en el estadio Monumental, por 2-1, con dos goles de Alejo Véliz. Aquel partido significó la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador en el Monumental luego de su exitoso ciclo.