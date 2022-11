Romina Narváez reconoció que lo que hizo no fue “la reacción adecuada”, a la vez que dijo que venía denunciando la situación desde hacía meses

Una mujer protagonizó una violenta escena en un aula de la escuela CEM 1 de General Roca, Río Negro. Aparentemente, cansada de que le hicieran bullying a su hijo, golpeó a uno de los compañeros.

Ingresó furiosa a la institución y cuando encontró al supuesto alumno, lo golpeó. En las imágenes se puede ver que la agresora se paró en frente de la clase y le preguntó a su hijo: “Quiénes son Benjamín, quiénes son”.

Según informó el diario Río Negro, un preceptor también fue blanco de las agresiones de la mujer. En declaraciones al mismo medio, Lucas Frank, director de la escuela, dijo que se trató de un “proceder que no corresponde”.

“La normativa es muy clara. Hay deberes y derechos de padres, estudiantes y docentes”, manifestó la autoridad de la institución.

A través de un video capturado por una alumna del colegio CEM 1 quedó registrado el momento en que la madre ingresa al salón para buscar al alumno que le hacía bullying a su hijo. “Ya estoy podrida, vine 10 millones de veces”, dijo al irrumpir en el aula. La enardecida mujer entró a los gritos y preguntándole a su hijo Benjamín quién era el que lo molestaba. Al identificar al chico lo atacó a golpes frente a todo el curso.

Sin prever lo que le pasaría, unos de los jóvenes levanta la mano y le dice: “Yo soy, yo soy”. Estaba parado en el fondo de la clase, con una gorra y contra la pared. Entonces, la madre se aproxima a toda marcha y al grito de “¿Qué te pasa a vos con mi hijo?”.

En el video, se observa cómo la madre atraviesa todo el salón hasta quedar de frente con el joven y asestar una trompada con el puño. Rápidamente, los compañeros del chico y el propio Benjamín se acercan para separarlos.

Habló la mamá que golpeó a un estudiante al que acusó de hacerle bullying a su hijo: “Se me soltó la cadena”

Según contó, en el momento sintió enojo con las autoridades de la institución educativa. “A mí lo que me enojó y lo que me llevó a esta situación fue que me presenté muchas veces en el establecimiento pidiendo que a esta situación de acoso, de bullying y de maltrato verbal y físico hacia mi hijo de parte de alumnos de años superiores se le diera un corte definitivo”, dijo.

Y agregó: “Mi hijo iba a explotar o iba a ser lastimado. A él le pegaron entre cuatro compañeros de cuarto año, llegó un día a casa todo ensangrentado. Esto se lo comuniqué a las autoridades de la escuela y nunca me dieron respuesta. Me dijeron que no podían intervenir porque eran menores”.

“Yo le dije a mi hijo que no se defendiera ni contestara las agresiones. Estas son las consecuencias. Antes de entrar desbordada al curso pedí que por favor frenaran a los chicos que molestaban a mi hijo. La respuesta del preceptor fue insultarnos a mi hijo y a mí”, argumentó anoche en diálogo con Telefe. Y concluyó: “Lo que hice fue defender a mi hijo, no fue la manera más adecuada de terminar esta situación”.