La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, defendió este jueves las PASO y advirtió que para el gobierno de Alberto Fernández no es una prioridad suspenderlas.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Cerruti remarcó que "hay una ley vigente, es una buena ley, que implica es más democracia y participación" con la realización de las elecciones primarias.

"Es un tema que no define el Poder Ejecutivo, sino que lo define el Congreso. Por lo tanto, es el Congreso de la Nación el que tiene que definir su agenda. El Gobierno lo que cree con respecto a la agenda del Congreso es que hay en este momento otros temas más prioritarios como el tema de la Renta Inesperada", subrayó.

Luego de que el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, afirmó durante una entrevista radial que "la mayoría de los gobernadores e intendentes" intentaban "convencer" al presidente Alberto Fernández para suspender las PASO, Cerruti precisó: "El proceso de convocatoria a las PASO está en marcha porque es el año que viene".

Mensaje para el ministro camporista

Por último, Cerruti dejó un mensaje para "Wado" de Pedro, que el lunes había metido presión al Presidente al sostener que "la mayoría de los gobernadores e intendentes" intentaban "convencerlo" para suspender las PASO: "El proceso de convocatoria a las PASO está en marcha porque es el año que viene". En efecto, en los próximos días el Ministerio del Interior debe lanzar el proceso de licitación para realizar los comicios.

De todos modos, la portavoz recordó que "es un tema que no define el Poder Ejecutivo, sino que lo define el Congreso y, por lo tanto, es el que tiene que definir su agenda".

Ahí, de nuevo, Cerruti no evitó fijar la postura de la Casa Rosada. "El Gobierno lo que cree con respecto a la agenda del Congreso es que hay en este momento otros temas más prioritarios, como el tema de la Renta Inesperada", remarcó.

No fue un ejemplo inocente el que dio Cerruti, que consideró que ese proyecto, presentado por el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, es "necesario que se apruebe para llevar adelante una distribución más justa" de los ingresos. El kirchnerismo, que suele jactarse de ser el sector del FdT más sensible a los reclamos en torno al poder adquisitivo de los trabajadores, tiene frenado el proyecto en el Congreso. "No lo tratan, debe ser porque lo presentó Guzmán", cuestionan en Balcarce 50.