Abrió un kiosco en un psiquiátrico atendido por pacientes

Laura Pérez creó un espacio que les sirve de primer empleo a pacientes que fueron dados de alta, en algunos casos, y que los prepara para reconectarse con el dinero y experimentar cómo es la relación con proveedores y clientes.

“El problema surge cuando afuera los estigmatizan y a veces se auto estigmatizan porque ya saben que los demás lo harán y se anticipan a ello”, resume la coordinadora de Internaciones Breves en el Sanatorio San Gabriel, de Adrogué, al sur de la Provincia de Buenos Aires.

Fue en 2020, en medio de la pandemia, que atendiendo dos claras necesidades de los pacientes y equipo médico tuvo la idea. “Había personas a las que se les dificultaba encontrar un trabajo y cuando llegó el confinamiento al inicio de la pandemia, atendiendo a las restricciones sanitarias, quienes necesitaban salir a comprar cosas típicas de kiosco no lo podían hacer. Entonces vimos ahí la posibilidad de dar solución a esas necesidades: abrir un kiosco en el interior del sanatorio y que emplee a quienes podían trabajar”, le cuenta al medio Infobae.

El proyecto prosperó y pronto trajo cambios positivos. “Estar trabajando acá me cambió la vida. Antes no hacía nada, me aburría pero ahora estoy en el kiosco y tengo mis roles”, asegura Sabrina, de 28 años y una de los cinco pacientes que trabajan en el local.

El otro proyecto es el emprendimiento Sol y Luna, desde el cual venden maquillaje y bijouterie: “Tengo 62 años y hace un año salí a buscar trabajo y no lo conseguí por la edad. Sabía que eso iba a pasar. Pero desde hace unos días que soy parte y me siento útil”, señala Osvaldo sobre su tarea de vendedor en el puesto ubicado al lado del kiosco.

Quién es Laura Pérez

Laura tiene 43 años, se graduó en la Universidad Nacional de Quilmes hace 20 como terapista ocupacional y se especializó en salud mental.

En su basto curriculum se destaca que participa asiduamente como disertante invitada en eventos científicos y de divulgación tanto en Argentina como en diversos países de Latinoamérica e integra comités organizadores y científicos en Congresos nacionales y latinoamericanos de Terapia Ocupacional. Fue presidente del XII Congreso Latinoamericano y del I Congreso Mexicano de Terapia Ocupacional que se desarrolló en octubre de 2017 en la Ciudad de México.

Además, fue coautora de la Ley Nacional N° 27051/14 del Ejercicio de la Profesión de Terapeutas Ocupacionales, Terapistas Ocupacionales y Licenciados en Terapia Ocupacional promulgada el 23 de diciembre de 2014. Desde 2008 trabaja en el sanatorio San Gabriel donde realiza dos proyectos laborales.

