El encuentro anual de intercambio sobre temas de ciencia y salud Roche Press Day se realizará este jueves 3 de noviembre con la presencia de expertos de todo el continente americano que trabajan en enfoques de vanguardia en torno de la mejora de la salud de toda la población. Este año estará centrado en los ejes de acceso a la atención de la salud e igualdad de género.

El encuentro se llevará a cabo de manera híbrida: será presencial en la ciudad de Cartagena, Colombia, y online para todo el mundo. El foro de discusión y debate propicia el intercambio interdisciplinario entre periodistas, profesionales de la salud, la academia, representantes del tercer sector y tomadores de decisión en el área.

Roche, en la presentación de su foro anual, argumentó que “durante muchos años, la ciencia ha ignorado la salud de la mujer, tanto en términos de comprensión de la biología como de los factores sociales que afectan su acceso a la atención médica. Las disparidades de las mujeres en el acceso a la atención médica tienen un impacto en la sociedad en su conjunto porque las mujeres son las principales responsables del cuidado de todos los grupos vulnerables (niños, ancianos y discapacitados)”.

En ese marco, desarrollar sistemas de salud que se centren en el cuidado de la mujer tiene una doble función, que es mejorar la atención médica para la mitad de la población mundial y también generar un beneficio al conjunto de las sociedades. “El Roche Press Day 2022 servirá como punto de partida para las discusiones sobre cómo abordar las desigualdades en la atención médica de las mujeres”, subrayaron los organizadores.

El encuentro, que será moderado por la periodista colombiana María Camila Díaz Roa, incluirá la entrega del Premio Roche de Periodismo de Salud, que reconoce el rol del trabajo periodístico en la transformación de la atención de la salud. El objetivo, se anunció, es reunir a actores con una variedad de experiencias para discutir las formas de continuar trabajando hacia sistemas de salud centrados en las mujeres con el objetivo de mejorar la salud de todos.

Las charlas reunirán a especialistas de primer nivel que abordarán temas como “la inequidad de género en el acceso a la atención de la salud” o “el papel de las mujeres en el desarrollo de políticas públicas en salud” entre otros.

Entre los expertos que participarán se encuentran Susan Horton, miembro de la Academia Canadiense de Ciencias de la Salud y de la Royal Society of Canada. Se licenció en Economía por la Universidad de Cambridge y su doctorado en esa materia es de la Universidad de Harvard. Es autora de un conocido trabajo sobre la economía de la nutrición y tiene numerosas contribuciones con The Lancet sobre lactancia materna. Actualmente se está enfocando en enfermedades no transmisibles en países de bajos y medianos ingresos, particularmente en cáncer. Es copresidenta adjunta de la Comisión Lancet sobre Diagnósticos, que se publicó en octubre de 2021.

Los retos y oportunidades para mejorar el diagnóstico precoz en las mujeres, otro de los temas a tratar.



También hará su aporte Lucely del Carmen Cetina Pérez, la médica mexicana cirujana, internista y oncóloga. Es responsable del Programa Modelo Integral para la atención del Cáncer cervicouterino Localmente Avanzado y Metastásico “MICAELA” en el Instituto Nacional de Cancerología.

María Fernanda Navarro, médica cirujana de la Universidad Javeriana de Colombia, con maestría en administración y políticas públicas en salud de la Universidad de Harvard. Lidera la iniciativa de City Cancer Challenge en Latinoamérica, organización que trabaja para mejorar el acceso a servicios oncológicos de calidad y de forma equitativa.

Elizabeth Odio Benito, quien ha trabajado con un enfoque de derechos humanos, libertad y justicia, particularmente en la defensa de los derechos de las mujeres alrededor del mundo. Su trayectoria incluye cargos internacionales como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Penal Internacional y del Tribunal Penal Internacional ad hoc para la antigua Yugoslavia. Fue vicepresidenta de Costa Rica, ministra de Justicia, procuradora General y ministra de Medio Ambiente y Energía.





Joanne Manrique, presidenta del Center for Global Health and Development (CGHD), de Maryland, Estados Unidos; Carolina Corcho Mejía, actual ministra de Salud de Colombia, médica salubrista, psiquiatra y politóloga colombiana, ex vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, y presidenta de la ONG, Corporación Latinoamericana Sur y de la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR); Julio Teixeira, médico ginecólogo de la Universidad de Campinas, Brasil, graduado en Cirugía Pélvica en el Hospital do Câncer de São Paulo y en Mastología en el Instituto del Tumor de Milán (Italia); Natalia Jorgensen, especialista argentina en economía de la salud, con experiencia en investigación y gestión de diseño e implementación de políticas y programas en salud.

Formará parte del foro también Fabián Sandoval, presidente y director General del Emerson Clinical Research Institute de Washington, cuenta con más de 25 años de experiencia en investigación bench to bedside. Se licenció en biología molecular y celular en la Universidad Marymount y se doctoró en medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Asimismo, entre otros, hará su aporte Marianne Hutt, científica, emprendedora y ponente en temas sobre innovación en salud, start-ups y empoderamiento femenino. Es la líder del proyecto STEM que impulsa las innovaciones en tecnología de la salud hacia el impacto social.

Los expertos harán su aporte sobre temas como el valor del diagnóstico para superar las desigualdades de género en el acceso a la salud, los retos y oportunidades para mejorar el diagnóstico precoz en las mujeres, la innovación para la atención de la salud centrada en la mujer y la perspectiva de género y el papel de la mujer en el desarrollo de políticas de salud.