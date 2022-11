César Milani eligió Tucumán para reaparecer volcado a la vida política

El teniente general y exjefe del Ejército Argentino, Julio César Milani está en Tucumán y habló en Los Primeros+. Disparó contra las políticas económicas del gobierno de Alberto Fernández y defendió el trabajo de Sergio Massa. Mostró una cierta inclinación a Cristina Fernández y dejó picando la pelota... ¿Se radicará en Tucumán buscando una posible candidatura?

Su estadía en Tucumán

"Estoy en Tucumán porque pasé un proceso judicial de tres meses y fui absuelto. En ese tiempo tuve oportunidad de tomar contacto con muchos compañeros de militancia peronista. Cada vez que puedo, vengo a visitarlos para intercambiar ideas y hablar de política", dijo.

"Nunca se me acusó de nada y de golpe aparecieron todas las causas armadas y fui absuelto. Fue la pata mediática, política y judicial. Ya terminó todo y no creo que me vayan a atacar en el futuro. Si me atacarán por mis ideas políticas, de tinte muy nacionalista, con el pueblo argentino como meta principal", afirmó.

¿Candidatura en Tucumán?

Aunque intentó esquivar las reiteradas consultas sobre esta situación, Milani respondió, "voy a estar trabajando políticamente con una vocación por servir a la patria. Voy a estar donde el pueblo lo requiera. Tengo profundas relaciones en Tucumán. Quiero estar en un lugar donde sirva, si es Tucumán, será Tucumán".

Críticas a Alberto Fernández

"Este gobierno no está a la altura de las circunstancias con los índices de pobreza e indigencia. No ha cumplido con las expectativas que el pueblo esperaba. Veo a la vicepresidenta (Cristina Fernández) y al ministro de Economía (Sergio Massa) trabajando para que esto cambie rápidamente", aseguró el ex jefe militar.

Y siguió, "hay una diferencia sustancial (entre Cristina y Alberto) en experiencia de gobierno y en el trabajo social. Yo creo que Alberto Fernández no cumplió con las expectativas de Cristina Kirchner. Un gobierno peronista no se puede dar el lujo de estos niveles de pobreza e indigencia".

"Cristina es la referente política más importante que tiene el país", cerró.

La situación social y la inflación

"Reconozco la pandemia y los cuatro años del gobierno de Macri, pero un gobierno peronista no puede tener estos índices de pobreza e indigencia. Debemos resolverlo rápidamente", criticó.

Causa Alberto Nisman

Negó públicamente estar relacionado con la muerte del fiscal Alberto Nisman y con prácticas de inteligencia ilegal.

La reaparición de Milani responde al anuncio de que Antonio “Jaime” Stiuso, que comandó los servicios de inteligencia por años, se presentará el 29 de noviembre ante la Justicia para reforzar sus acusaciones contra el espionaje ilegal durante el último gobierno de Cristina Kirchner.

Asimismo, cargó contra Miguel Ángel Toma, exjefe de la Side durante el duhaldismo. Toma había dicho la semana pasada que Milani era la cabeza de un servicio de inteligencia paralelo durante el gobierno de Cristina Kirchner. Por su parte, Carrió había instado en 2015 a investigar el papel de Milani por la muerte del fiscal Nisman.

"Se me ha armado una causa por espionaje. Me han sobreseído en forma definitiva porque no había absolutamente nada. Hay sectores que tratan de vincular la muerte o el suicidio de Nisman a la administración de Cristina Kirchner. Tratan de remover esto porque se viene un proceso electoral. Resucitan todos los años a Nisman para crear dudas. Los jueces no tienen nada y la causa debería estar cerrada", afirmó Milani.

Caso Ledo

Milani fue absuelto en noviembre de 2019 en el juicio desarrollado en Tucumán por la desaparición del soldado riojano Alberto Agapito Ledo, ocurrida en 1976.

El exmando militar estaba imputado como presunto autor de los delitos de encubrimiento y de falsedad ideológica de instrumento público, ya que se lo acusaba de haber falseado el acta de deserción del conscripto Ledo con la supuesta finalidad de ocultar su desaparición forzada seguida de asesinato, hace más de 43 años.

"La producción de Clarín me involucró en el caso Ledo. El tribunal me defendió y me absolvió por unanimidad. Mi familia y yo sufrimos. Ledo fue un soldado que desapareció y aparentemente los servicios de inteligencia tuvieron injerencia en esto. Yo estaba trabajando en una compañía relacionada a la zafra en Tucumán", respondió.

Presupuesto 2023 y el recorte en Defensa

"Las fuerzas armadas han sido abandonadas a partir del momento en el que se inició la democracia. Le recortaron sistemáticamente el presupuesto. Llegó el gobierno de Macri y hubo un recorte furioso, hasta vendieron propiedades, se cedieron terrenos y no se invirtió un peso. Privatizaron fábricas militares. Las fuerzas armadas son una parte muy importante del Estado y necesitan una recuperación completa. Apelo a que los futuros gobiernos entiendan esto. Es uno de los grandes temas que en el país está pendiente", dijo.

Situación en la Patagonia con los Mapuches

"Acá no se puede tratar las cosas de manera improvisada del modo que lo hizo (Patricia) Bulrrich, ella nunca tuvo formación en Defensa ni en Seguridad. Mediante una reforma, las fuerzas armadas podrían ser destinadas a proteger objetivos estratégicos del país como en la frontera norte y desligar a Gendarmería, que son quienes deberían ver el tema de los Mapuches", afirmó.