Tanto la persona embarazada como su pareja tendrán 4 horas mensuales con goce de sueldo para asistir a controles médicos. No serán descontadas del salario.

Los empleadores deberán recibir aviso con dos días de anticipación, pero no podrán negar la solitud

Una ley aprobada por la Cámara de Diputados permitirá que las personas se ausenten del trabajo para asistir a controles médicos de rutina durante embarazos. Dichas horas -máximo cuatro mensuales, salvo excepciones- no serán descontadas del salario y contabilizaran como tiempo trabajado.

El proyecto fue presentado por el diputado del Partido Colorado Sebastián Sanguinetti y establece que “todo trabajador o trabajadora, tanto en la actividad privada como en la pública, cualquiera fuere la naturaleza jurídica de su relación laboral o funcional, tendrá derecho a ausentarse de su lugar de trabajo, hasta cuatro horas al mes, a los efectos de acompañar a su cónyuge, concubino/a o pareja a los controles de embarazo y rutinas correspondientes”.

Es decir que el mismo beneficio aplicará para los cónyuges, concubinos o parejas de las personas embarazadas: “Cualquiera de las personas mencionadas en los artículos anteriores podrá acceder a dicho beneficio presentando certificado, el cual deberá lucir firma y sello del médico tratante y en el que se deberá establecer el tipo de control, semana de embarazo y fecha y hora del examen”.

Además, quien vaya a percibir el beneficio deberá avisarle al empleador con al menos dos días de anticipación. Sin embargo, esta persona no podrá “por ninguna circunstancia” negarle la posibilidad de ausentarse.

Si el médico lo considera “necesario o recomendable”, las cuatro horas mensuales permitidas podrán ser elevdadas para la correcta realización de estudios y controles adicionales. De todas formas, no tendrán que ser específicadas “directa ni indirectamente las causas y/o patologías que ameriten la valoración”.

Según declaró Sanguinetti a Subrayado, “no todos los empleadores dan ese permiso y se dan un sin fin de situaciones que afectan a la trabajadora, como es el descuento de horas, la negativa a salir. Entonces esas trabajadores tienen que aplazar esos controles, con toda la gravedad que eso conlleva, o si no agendarse con especialistas que no son de su confianza, que no son con quienes se atendieron”.

El proyecto de ley busca continuar en la lucha contra la penalización de la maternidad en el trabajo que, en parte, ensancha la brecha de género. Aún resta que sea votado en la Cámara de Senadores para que termine de ser aprobado.

Por qué es clave controlar la salud cardiovascular durante el embarazo



La Sociedad Argentina de Cardiología se unió a la recomendación que hizo su par de EE.UU. Expertos dieron detalles sobre cómo cuidar el corazón durante la gestación

El embarazo es un estrés natural para el sistema cardiovascular de la mujer y, dada la enorme capacidad de adaptación del corazón humano, esta situación será transitada sin complicaciones en la mayoría de las gestantes. Si bien el organismo femenino está naturalmente preparado para atravesar esas 40 semanas, pueden aparecer algunas complicaciones que demanden una atención especial. Las más frecuentes durante la gestación y principal causa de muerte son los trastornos hipertensivos que se presentan entre el 6% y el 10% de los embarazos seguidos por la diabetes gestacional que se presenta en alrededor del 4% de los casos.

Además, una enfermedad cardíaca previamente inadvertida, puede manifestarse por el estrés natural del embarazo y poner en riesgo la salud de la madre y el bebé. Por lo tanto, es importante que la gestación sea planificada y que exista una adecuada valoración de la salud de la mujer antes de la concepción para detectar condiciones que podrían complicar el embarazo. Además, adoptar un estilo de vida saludable, con una dieta balanceada, mantenerse activa, con peso adecuado y conocer los valores de tensión arterial, glucemia y colesterol antes del embarazo y durante éste disminuye el riesgo de padecer complicaciones.

Este año, la Sociedad Americana del Corazón, lanzó la campaña “Un corazón sano para un embarazo saludable” para generar conciencia sobre esta realidad. La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) adhiere a este mensaje y participa activamente a través del Área Corazón y Mujer para llamar a la reflexión acerca de la necesidad de chequear el corazón femenino para evitar complicaciones durante el embarazo. El tema se abordó durante el 48º Congreso Argentino de Cardiología (SAC.22), considerado el encuentro de habla hispana más importante de la especialidad en el mundo, que se está realizando del 20 al 22 de octubre en el Predio Ferial La Rural de Buenos Aires.