Graciela Alfano fue operada por un problema de tiroides

Graciela Alfano fue operada este martes en el Hospital Universitario Austral. Si bien la panelista tenía una cirugía de tiroides programada, que realizó sin mayores complicaciones, debió quedarse internada en observación.

Con un parte médico, el centro de salud dio a conocer el estado de la exvedette: “En el día de la fecha la paciente Graciela Alfano fue sometida en el Hospital Universitario Austral a una cirugía endoscópica trans oral de tiroides programada”.

“El procedimiento se realizó sin complicaciones y fue bien tolerado por la paciente, que se encuentra internada en buena recuperación posoperatoria”, concluye el comunicado emitido por la institución. El documento está firmado por la Doctora Ana Inés Voogd y el Doctor Fernando Iúdica, hermano del conductor televisivo.

El parte médico de Graciela Alfano tras operarse de tiroides



A principios de septiembre, Alfano había realizado otra cirugía programada, una laparoscópica renal, en la misma institución.

Graciela Alfano dijo que la hostigan por su belleza: “Doy fe de que me juzgan con odio”



El mes pasado, después de que Karina Mazzocco contara los padecimientos que vivió por su belleza, Graciela Alfano decidió salir a bancarla. “Doy fe de las veces que te juzgan con odio”, expresó en un mensaje en el que mencionó a la conductora y donde relató su propia experiencia.

La vedette sentó su posición a través de su cuenta de Twitter. “Coincido con los dichos sobre la belleza. Muchas veces se sufre y se vive como una carga. Doy fe de las veces que te juzgan con odio, operan para joderte cómo pueden, te insultan y calumnian y te desean lo peor por ser linda. Ese es el pecado”, escribió en apoyo a su colega.

A raíz de esto, en diálogo con Clarín, Alfano juzgó la reacción de quienes se burlaron de las declaraciones de Mazzocco y señaló: “Ella está diciendo ‘a mí esto me afecta así’. ¿Quién puede hablar de cómo le afecta a otro? La deshumanizan. No la miran con humanidad, con empatía, con sentimientos”.

Luego, analizó las críticas que recibió Mazzoc: “En el caso de Karina no es que la juzgaron por su belleza, sino cómo le afecta a ella su belleza. No sé qué hubiese pasado si ella decía que le afecta ser fea”.

Miriam Lanzoni sorprendió con su cambio de look para una película: “Llevo aumentando 9 kilos”



La actriz se cortó el pelo y subió de peso para interpretar a un personaje muy especial. Además, contó la reacción que tuvo su novio cuando la vio.





Miriam Lanzoni se está preparando para una película muy especial. Su personaje no solo es un desafío a nivel actoral, también la obligó a un radical cambio de look. Ya no tiene el pelo largo y subió 9 kilos para el papel.

“El tema del peso fue una propuesta de lo que necesitaba el personaje, me costó mucho subir, y mi novio quedó shokeado por el pelo. Se shockeó, quedó shockeado, hay un cambio y un trabajo muy profundo, hay una cosa de actitud, él por momentos no lo entiende, él está en otro palo”, explicó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

La actriz reveló que este nuevo look no solo desconcertó a su pareja: “Ayer una vecina me hizo una torta helada y me vio por la cámara cuando estaba en la puerta y no me dejaba entrar porque no se daba cuenta de que era yo, pensó que era un chico. Es la primera vez que me lo corto así, y me lo van a hacer más corto”.