La Selección argentina jugará un último partido antes del comienzo del Mundial de Qatar 2022 y el rival será Emiratos Árabes Unidos. La cuenta regresiva para la Copa está por terminarse y será un amistoso importante para definir los detalles del equipo.

El consejo de Deportes de Abu Dhabi publicó en sus redes oficiales que se agotaron las más de 40 mil entradas para el encuentro que se disputará en el estadio Mohammed Bin Zayed.

Será un partido de preparación y la idea es que el equipo de Lionel Scaloni no arriesgue demasiado debido a la cercanía del comienzo del Mundial.

Tres días antes el seleccionado argentino encabezado por Lionel Messi realizará un entrenamiento a puertas abiertas en el estadio Al-Nahyan y todavía quedan algunos tickets para dicho evento.

¿Cuándo juega la Selección argentina?



El partido entre Argentina y Emiratos Árabes Unidos será el 16 de noviembre, cuatro días antes del arranque del Mundial y seis días previos al debut ante Arabia Saudita.

¿A qué hora juega la Selección argentina?

El partido entre la Selección argentina y Emiratos Árabes Unidos se jugará a las 12.30 horario de nuestro país.





Argentina vs Emiratos Árabes Unidos: cómo verlo por TV y por streaming

El partido, como es habitual, será transmitido por TyC Sports y la TV Pública. De manera online puede seguirse a través de Personal Flow, DirecTV Go y Telecentro Play.

En qué estadio jugarán la Selección argentina y Emiratos Árabes Unidos

El partido entre Argentina y Emiratos Árabes Unidos el Estadio Mohammed Bin Zayed.



¿Qué días juega la Selección argentina en el Mundial 2022?

Selección argentina vs. Arabia Saudita el 22 de noviembre a las 7.

Selección argentina vs. México el 26 de noviembre a las 16.

Selección argentina vs. Polonia el 30 de noviembre a las 16.

¿Cuándo va a empezar el Mundial 2022?

El Mundial de Qatar 2022 comienza el 20 de noviembre. Ese día jugarán Qatar y Ecuador.

Scaloni llegó al país, habló de la lesión de Lo Celso y le respondió a un hincha que le nombró la “Scaloneta”



El entrenador de la Selección argentina arribó este miércoles desde Mallorca, donde reside con su familia, y se instalará en el predio de Ezeiza para diagramar la recta final rumbo al Mundial.

Lionel Scaloni llegó al país para empezar el camino hacia el Mundial Qatar 2022, motivo por lo que pasará las próximas semanas en el predio de Ezeiza para trabajar junto a sus ayudantes y terminar de definir la lista de futbolistas que viajarán a la Copa del Mundo.

Entrevistado en el aeropuerto, el técnico argentino se refirió a la situación de Giovani Lo Celso, quien podría quedarse afuera de la Copa del Mundo por una lesión que sufrió en el último partido del Villarreal.

“Son cosas que pueden suceder. Lamentablemente podía pasar ya que juegan muchos partidos. Esperamos noticias para ver que decisión tomamos”, indicó el DT en declaraciones a ESPN.

El entrenador de la “Albiceleste” remarcó que le dijo a Lo Celso que “lo primero es la salud” y aseguró que no tomarán “ningún riesgo innecesario”.

Lionel Scaloni dará la lista definitiva el 14 de noviembre



“En condiciones normales, hubiéramos dado la lista antes pero ahora con la situación de ‘Gio’ y otros jugadores, vamos a esperar hasta el último día”, confirmó el oriundo de Pujato que entregará la nómina de 26 el próximo lunes 14.

Scaloni, luego de firmar autógrafos y sacarse fotos con los fanáticos, se dirigió al predio de la AFA en Ezeiza donde se reencontrará con su cuerpo técnico.

La delegación partirá el domingo hacia Abu Dhabi donde se realizará la parte final de la preparación con un amistoso ante el seleccionado local, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, programado para el 16.

Lionel Scaloni se molestó con un hincha que le habló de la “Scaloneta”



En su llegada a la Argentina, Lionel Scaloni se sacó fotos con algunos de los fanáticos que se acercaron a saludarlo. Si bien el DT de la Selección se mostró amistoso y receptivo, no le gustó que un hincha le preguntara: “¿Sos Scaloneta?”. “No, no , yo soy Scaloni”, contestó el entrenador que ya dejó bien en claro que no le gusta ese mote.

En Marzo de 2022, en una entrevista, Scaloni había dicho que no le gustaba que a la Selección argentina la llamaran “La Scaloneta”.

“La verdad, me pone incómodo. Pero no puedo hacer mucho, sólo agradecer el cariño de la gente para con la Selección. Si a la gente le gusta, la pasa bien con el equipo, está bien. Pero la verdad es que me pone incómodo”, dijo el entrenador.

Justamente el año pasado, consultado sobre lo mismo, Scaloni había sido un poco más elocuente y contundente: “Gracias por el apodo, lo único: me hinchan tanto los huevos con eso que ya hasta por momentos me pone nervioso, je”.