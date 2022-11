Un niño de 2 años desapareció este sábado en el barrio de San Lorenzo, Santa Fe, y su madre lo busca intensamente.

Noah Beltrán Sesma salió con su padre y desde ese momento no se volvió a saber nada más sobre ninguno de los dos. La Secretaría de Derechos Humanos de su provincia solicitó un pedido de paradero para ubicar al menor de edad que esta siendo buscado desesperadamente por su madre.

El fiscal a cargo de la causa, Marcelo Fontana, ordenó que se haga un relevamiento de las cámaras de seguridad de la ciudad . Esto permitió localizar por última vez a los desaparecidos en la terminal de ómnibus local, donde una testigo afirmó haberlos visto subir a un micro con destino a Buenos Aires. Los últimos informes plantean que el padre del pequeño se lo llevó con él junto a toda su documentación.

El sábado 29 de octubre, el hombre le avisó a su esposa que iba a salir para acompañar a a su madre a realizar unos mandados y que luego regresaba. “Dijo que era cerca y que volvía enseguida. Hasta me dio un beso, se fue y nunca más volvió. Me desesperé, llamé y llamé y no me atendieron más. Llamé al 911, fui a los hospitales a preguntar por si tuvieron un accidente”, comentó Cielo, la madre de Noah.

En diálogo con el diario El Litoral, Cielo le dejó un mensaje al padre del niño: “Por favor, Santiago, si estas viendo esto trae a Noah, tiene 2 años, la hermanita llora. Estamos todos muy tristes”.

El pequeño tiene tez blanca, ojos marrones, cabellos castaño claro y largo hasta los hombros. Fue visto por última vez con una remera verde y un short azul, y tiene un arito en su oreja izquierda.

Tras la denuncia del hecho, en la búsqueda interviene la Sub-comisaría 10° de la Unidad Regional I de la Policía de la Provincia, en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) Fiscalía Regional I a cargo de Marcelo Fontana.

El gobierno de Santa Fe publicó un comunicado donde solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda. Ante cualquier dato, es importante contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe (Mendoza 3443, de la ciudad de Santa Fe o Balcarce 1145 de la ciudad de Rosario), al correo electrónico [email protected], o a los teléfonos 3425357756 y 0800-5553348.

Tucumán: El niño asesinado por su madre en Los Ralos recibió tres impactos de bala

El Ministerio Público Fiscal informó que se produjeron novedades en el marco de la causa en la que se investiga el crimen de un niño de cinco años, asesinado por su propia madre en la tarde de este martes último, en una vivienda del barrio Las Pesebreras, en la localidad de Los Ralos. El fiscal Ignacio López Bustos, a cargo de la Unidad Especializada en Homicidio I, confirmó el resultado de la autopsia realizada al cuerpo del menor.

Según el informe forense, el cadáver del niño presenta tres impactos de bala a la altura del abdomen con orificio de entrada y salida. Asimismo, señaló que se encontraron marcas que indican que dos de los disparos fueron efectuados apoyando el arma sobre el cuerpo.

La mujer, que pertenece a la fuerza policial , intentó quitarse la vida disparándose en el abdomen luego del crimen. Al respecto, el informe médico indicó que tiene una herida de bala a la altura del tórax, y otra a la altura del abdomen.