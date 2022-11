Estatales prefieren el acuerdo salarial en lugar de un bono

"Queremos un aumento, no un bono", coincidieron este miércoles algunos referentes gremiales. Sus pares santiagueños recibirán una ayuda de 200 mil pesos.

El gobierno provincial comenzó una serie de reuniones con los gremios estatales para hacer un sondeo sobre la situación salarial y la pronta apertura de paritarias pensando en el 2023. Esto se da en un contexto en el que los trabajadores de la provincia de Santiago del Estero acordaron recibir un bono de fin de año de 200 mil pesos.

En Tucumán se oponen a esa idea. Argumentan que es mucho mejor lograr un acuerdo salarial que supere a la inflación a recibir un único beneficio a fin de año.

¿Qué dijeron en algunos sindicatos?

"Si no nos incrementan el salario, el bono no sirve. Gobernador, póngase a trabajar en los estatales. Esto no va a terminar bien y los estatales van a salir a la calle. Tucumán está mal, el pueblo está con hambre. Están pensando solamente en las elecciones de 2023", advirtió Gustavo Salas Correa, de ATE.

"Somos 120.000 empleados estatales que estamos siendo olvidados. El bono sirve para paliar momentáneamente la situación, pero no influye en el sueldo del trabajador. Hace falta un aumento", cerró.

En tanto, Noemí Díaz, de SUMAR, comentó "El bono para nosotros está descartado. Lo que queremos es la revisión del índice inflacionario. No podemos seguir así, los trabajadores de la salud no llegan a fin de mes. No queremos aceptar ni solicitar ningún bono, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Queremos un aumento".

Además, José Alberto Gervan, de la Asociación de Médicos Empleados (AME), afirmó que "Como médicos, no nos sirve el bono. Lo que nos importa es que todo el aumento vaya al salario básico. El bono de fin de año era una alternativa del Gobierno, pero les dijimos que no nos sirve".

Por último, Julián Nassif, de Sitas, dijo "El bono, por ahora, es una cuestión que desestimamos. Es un monto fijo que rápidamente pierde valor a consecuencia de la inflación. Nuestro planteo es que el aumento y la recomposición real del sueldo vaya directamente al sueldo básico".