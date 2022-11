La Unidad Regional Norte presentó un informe de gestión

Desde el 05/01/2022 al 31/10/2022, la Jefatura Regional Norte realizó diferentes Operativos Diagramados conjuntamente con las Unidades Especiales “DIDROP, Áreas Investigativas de Tafí Viejo y Yerba Buena, Patrulleros y Motoristas, 911, Infantería; como así también la totalidad de las Comisarias que conforman la órbita de esta Unidad Mayor, obteniéndose resultados Positivos.

Este 02 de Noviembre se presentó un informe con los resultados obtenidos. Este es el detalle:

RESULTADOS

❇️ TOTAL DE DETENIDOS: (2.482)

🔅 APREHENDIDOS PROCESALES (751)

🔅 DETENIDOS CONTRAVENCIONALES (1.731)



🛂 VEHICULOS RETENIDOS POR LA LEY DE TRANSITO 24.449: (4.057)

🔅 (3577) MOTOS.

🔅 (383) AUTOS.

🔅 (72) CAMIONETAS

🔅 (6) CAMIONES

🔅 (17) CUATRICICLOS

🔅 (1) COLECTIVO

🔅 (1) ACLOPADO EL TALA

🛃 VEHICULOS RETENIDOS POR ALCOHOLEMIA (301)

🔅 (15) MOTOS.

🔅 (239) AUTOS.

🔅 (46) CAMIONETAS

🔅 (1) CAMIÓN

❇️ ALLANAMIENTOS: Realizados por las comisarías de la Unidad Regional Norte

🔅 TOTAL: 1126

🔅 Resultando una cantidad de Detenidos por Causas Procesales (106)

❇️ SECUESTROS POR CAUSAS PROCESALES A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES QUE SE REALIZARON EN DIFERENTES ALLANAMIENTOS.

🔅 Armas de fuego cortas y largas (129)

🔅 Armas blancas (23)

🔅 Accesorios de armas de fuego (soporte de lintera, grip, fundas, etc.) (4)

🔅 Amoladoras (11)

🔅 Agujereadoras (4)

🔅 Arcos de futbol (2)

🔅 Automóviles (30)

🔅 Aireadores de pecera (08)

🔅 Anteojos de sol (1)

🔅 Anafes (eléctricos y gas) (15)

🔅 Animal canino de raza Pitbull de color marrón claro (01)

🔅 Animales varios (caballos, vacas, etc.) (22)

🔅 Bagullos de Marihuana (120)

🔅 Baterías de vehículos (1)

🔅 Barras de hierro (8)

🔅 Balines (rifle aire comprimido) (84)

🔅 Bicicletas (15)

🔅 Bidones diferentes tamaños (14)

🔅 Bolsos, carteras, monederos y billeteras (17)

🔅 Bolsas pequeñas (63)

🔅 Balanzas de precisión (21)

🔅 Bombas de agua (3)

🔅 Binoculares (3)

🔅 Caja fuerte (digital-tradicional) (03)

🔅 Cargadores de armas de fuego (21)

🔅 Camas (3)

🔅 Cables (4871 metros)

🔅 Cajones (cervezas, gaseosas, etc.) (6)

🔅 Casco de motocicleta (2)

🔅 Cocaína - 4 Kg. con 373gr.

🔅 Cubiertas y llantas de vehículos (85)

🔅 Chapa patentes (2)

🔅 Camionetas (10)

🔅 Camión (3)

🔅 Cuatriciclo (1)

🔅 Carpas (6)

🔅 Cubiertas (296)

🔅 Celulares (166)

🔅 Colchones (3)

🔅 Cheques (7)

🔅 Cigarrillos (blíster completo) (84)

🔅 Consolas de video juegos (PlayStation, Xbox, etc.) (3)

🔅 Dinero en efectivo ($3.773.898)

🔅 Dólares ($3350 USD)

🔅 Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) (2)

🔅 Documentación de vehículos (títulos) (6)

🔅 Documentación varias (Formularios 08 vehículos– Falsificados) (14)

🔅 Desmalezadora y bordeadoras (14)

🔅 DVR (5)

🔅 Electrodomésticos varios (microonda, pavas eléctricas, etc.) (21)

🔅 Elemento plástico denominado “pica-pica”(01)

🔅 Elementos de peluquería (maquina de cortar pelo, tijeras, etc.) (01)

🔅 Elementos para la construcción (bolsas de cemento, vigas, baldes, etc.) (61)

🔅 Elemento de librerías (mochilas, resmas de hojas, etc.) (63)

🔅 Estéreo de vehículos (5)

🔅 Elementos de cocina (platos, cubiertos, utensilios, etc.) (50)

🔅 Elementos de baño (inodoros, bachas, etc.) (4)

🔅 Encendedores (2)

🔅 Elementos de computación (CPU, monitores, mouse, etc.) (39)

🔅 Envoltorio con semillas de Canabbis sativa (02)

🔅 Envoltorios de papel glase con elementos varios (578)

🔅 Fundas y accesorios de celulares (48)

🔅 Garrafas de gas (4)

🔅 Gatos hidráulico (3)

🔅 Grupo electrógeno (2)

🔅 Griferías (3)

🔅 Hojas de coca – 210 Kg.

🔅 Hidro lavadoras (1)

🔅 Herramientas Varias (llaves, pinzas, martillos, etc.) (63)

🔅 Impresoras (2)

🔅 Inhibidor de alarmas (1)

🔅 Juegos de monturas (silla, peleros, pellones, etc.) (10)

🔅 Jaula con diferentes tipos de aves (4)

🔅 Kit de auxilio (chaleco, baliza, etc.) (1)

🔅 Látigo (3)

🔅 Lápiz rompe vidrio (01)

🔅 Ladrillo de marihuana (2)

🔅 Marihuana - 106 Kg. Con 572grs.

🔅 Manopla metálica (1)

🔅 Mascara (1)

🔅 Mangueras (2)

🔅 Municiones – Diversos tipos y calibres (3.345)

🔅 Mesas (2)

🔅 Masetas (180)

🔅 Mercaderías varias (78)

🔅 Motocicletas (101)

🔅 Motosierra (7)

🔅 Mochilas (7)

🔅 Machete (5)

🔅 Notebook (6)

🔅 Papel Varios (títulos adulterados, copias, etc.) (08)

🔅 Pasaporte (01)

🔅 Pasamontañas (01)

🔅 Pastillas (alprazolam, etc.) (426)

🔅 Plantas de Cannabis (244)

🔅 Prendas y elementos varios con logos de entidades policiales (PFA, policial Tucumán, etc.) (3)

🔅 Partes de motocicletas (Cuadro, motores, etc.) (45)

🔅 Partes de automóviles (puertas, paragolpes, etc.) (31)

🔅 Parlantes y potencias varias (34)

🔅 Partes de bicicleta (2)

🔅 Prendas - Ropas varias (78)

🔅 Pares de Zapatillas (6)

🔅 Prensa de mano (1)

🔅 Perfumes varios (1)

🔅 Papel engomado (cajas) (8)

🔅 Papel de turno de verificación técnica (01)

🔅 Picadores de marihuana (2)

🔅 Perros (Maltrato animal) (2)

🔅 Pistoleras (1)

🔅 Pinturas varias – Tarros (04)

🔅 Pulseras y dijes varios (7)

🔅 “Ravioles” pasta base (15)

🔅 Relojes (4)

🔅 Ruedas de automóviles armadas completas (21)

🔅 Ruedas de motocicletas armadas completas (4)

🔅 Ruedas de bicicletas completas (2)

🔅 Réplicas de armas (tumberas, hechizas, etc.) (18)

🔅 Rifle aire comprimido (6)

🔅 Radio HT (8)

🔅 Reflectores (5)

🔅 Reproductor DVD (4)

🔅 Semillas de Cannabis (520)

🔅 Sillas (8)

🔅 Sifones (14)

🔅 Tarjetas de crédito varias (13)

🔅 Tablet (6)

🔅 Telescopio (01)

🔅 Televisores (15)

🔅 Trafic (1)

🔅 Tráiler (1)

🔅 Vainas servidas (32)

🔅 Ventiladores (01)

🔅 Verjas y ventanas de hierro (4)

❇️ VEHÍCULOS RECUPERADOS

TOTAL: 175

🔅Motos (134)

🔅Automóvil (28)

🔅Camionetas (13)

El informe completo tiene la firma del CRIO. GRAL. GIRVAU OLLETA JOAQUIN – JEFE U.R.N. y CRIO. MY. LUNA EDUARDO D. – 2DO JEFE U.R.N.