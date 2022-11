Argañaraz pidió a la UCR que defina si quiere estar dentro de JxC

El exinterventor de la Unión Cívica Radical en Tucumán, el concejal José "Lucho" Argañaraz, observa con mucha preocupación la falta de definición de la alianza Juntos por el Cambio (JxC)para convocar a elecciones internas y de esa manera poder resolver las candidaturas para las elecciones provinciales del 14 de mayo de 2023. Pero aflige mucho más al dirigente la posible intención de algunos radicales de no continuar dentro de JxC.

En tal sentido, consideró que la ausencia del partido en la última reunión de los referente de la coalición opositora que era clave, "asusta". Pero hay algo que me asusta aún más Argañaraz, quién se preguntó: "Están por rompe el frente? Porqué no se reúne la Junta de Gobierno de la UCR? Se rompe el frente JxC en Tucumán? eso es lo primero que me pregunto".

"A la conducción del radicalismo le digo, claramente tienen que decir si quieren romper el frente o no. Pero que lo digan, pero no que anden con vueltas y dilatando el tema, porque nosotros estamos dentro de JxC porque así lo establece una resolución nacional de la Convención Nacional del radicalismo", aseveró el exinterventor de la UCR.

Lección de Sebastián Murga

Sobre las candidaturas de JxC para las próximas elecciones provinciales, el edil capitalino manifestó que observa con mucha preocupación la falta de definición y por eso reclamó que se fije una fecha para llevar adelante las elecciones internas, que servirán para dirimir en caso que no hay un acuerdo o consenso en el frente opositor. "JxC debe establecer una fecha para elecciones internas, lo que no quiere decir que vaya a suceder. Pero tenemos que tener fecha, certidumbre y esto propicia que haya condiciones para acordar, porque no podemos pretender ser gobierno en el 2023 con un frente electoral donde los principales referente no se hablen. Por suerte la reunión entre los dos máximos referentes ya se dio (por Roberto Sánchez y Germán Alfaro), por lo menos se dieron la mano", dijo Argañaraz.

Resaltó que ya hubo una primera reunión de los partidos que integran la coalición opositora y lamentó que no haya tomado parte la UCR. En ese punto, manifestó que el dirigente de CREO, Sebastián Murga, "que viene de un partido de un par de años, nos dio lección a los radicales que tenemos más de 100 años y que somos los cultores de la democracia interna, dijo que quiere internas y que participará sea abiertas o cerradas. Y nosotros le escapamos o mejor dicho la conducción del radicalismo, le escapa al tema".