Viñedos y frutales fueron arrasados por intensas heladas

Las condiciones meteorológicas le están jugando una mala pasada a la futura cosecha de los diversos frutales, principalmente la vid. Esta semana, las fincas tuvieron duros contratiempos: se registraron heladas tardías, las cuales provocaron daños de magnitud en las provincias de Tucumán, Salta, Catamarca, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Desde el Norte argentino, pasando por Cuyo y llegando hasta la Patagonia, se evidenció el impacto de los bajos registros térmicos.

De acuerdo a un relevamiento, en base a lo alertado por los productores, las estimaciones en pérdidas generales llegan al 20% en Mendoza, aunque hay sitios clave de la geografía local donde el golpe supera en promedio el 50%, dependiendo de la activación que se pudieron realizar de los sistemas de defensas en los campos. En tanto, en la Patagonia, ya sea en fincas de Neuquén, sobre todo en la localidad de San Patricio del Chañar, y Río Negro, las pérdidas también fueron de una magnitud similar. Asimismo, se registraron efectos negativos en tierras productivas de Cafayate, en Salta. “Han sido días desastrosos”, comentaron los productores damnificados por las heladas.

En Tucumán, los viñedos de los Valles Calchaquíes también sufrieron los efectos adversos de las heladas, que según indicaron los productores fueron muy severas y se extendieron por muchas horas. Las pequeñas frutas quedaron "quemadas" y aseguran que no podrán ser recuperadas para la próxima campaña.

El sistema frontal pronosticado para el domingo, que trajo temperaturas de más de 3 grados bajo cero, golpeó con fuerza a los cultivos, sobre todo viñedos, pero también se evidenció en durazneros y ciruelos. En este sentido, se espera ahora la presentación formal que hagan los productores de la real afectación del fenómeno climático para que las autoridades activen el proceso correspondiente para otorgar la cobertura.

En Mendoza, las zonas más afectadas del Valle de Uco fueron Paraje Altamira y El Cepillo, en San Carlos, así como Vistaflores y Agua Amarga, en Tunuyán. “Días muy tristes, con daños bastante marcados en estas zonas del Valle de Uco. Hay fincas donde las heladas arrasaron”, comentaron ingenieros y enólogos consultados, donde hubo puntualmente viñedos que perdieron más del 80% de la producción.

“Las últimas dos noches han sido muy dañinas para el sector vitivinícola de todo el país, desde los Valles Calchaquíes hasta el Alto Valle, en Río Negro y Neuquén. Hubo daños, en ambos casos, de hasta el 100%, con una de las peores heladas en los últimos 15 años. Estamos todavía dimensionando el daño, sin dudas una muy mala noticia para los productores y bodegas de todo el país”, expresó Francisco Do Pico, vicepresidente de Bodegas de Argentina. “Fue terrible. Nunca tuvimos una helada tardía tan fuerte. Hay fincas que las peló”, agregó, en tanto, a este medio un productor de Neuquén.

También el impacto se sintió con fuerza en el sur mendocino, sobre todo en San Rafael y General Alvear, donde la temperatura mínima alcanzó -3.5ºC. Allí, los diversos tipos de frutales se vieron afectados por el fenómeno climático tardío, que podría repetirse a mediados de noviembre, según advierten los especialistas.

“Con suerte me quedará, con viento a favor, el 50% de la ciruela. El año pasado saqué 40 toneladas, mientras que ahora no llegaremos a las 20 toneladas. Me salvé con los membrillos, pero con la ciruela me reventó”, contó el productor Cristian Bonini, de General Alvear, en el sur mendocino. “Ni hablar de lo que pasa con los precios: la ciruela en fresco me pagaron el kilo 120 pesos y nos dicen que el año que viene van a pagarla a 90 pesos. Hemos tenido 100% de inflación y vamos cobrar un 30% menos. Qué difícil la vida del productor”, se lamentó.

En el sur mendocino, sobre todo en San Rafael y General Alvear, la temperatura mínima alcanzó -3.5ºC.

En Tinogasta, Catamarca, se estima que hubo pérdidas de entre el 60 y 80% de la producción viñatera. Pedro Morales, productor de la localidad de Saujil, una localidad a 15 km. de Fiambalá, indicó que en su caso perdió toda la producción de más de 3 hectáreas y media. "No me quedó nada y yo vivo de eso, ni una hoja verde, se quemó todo. Yo vendo uva rosada, 400 o 500 cajas y lo que me queda lo hago pasa, igual la datilera y la cereza. Tengo 67 años y mis esperanzas están puestas en la producción, pero ahora me quedé sin nada", señaló Morales en declaraciones a una radio local.

El fenómeno

Desde el Conicet, el meteorólogo Maximiliano Viale indicó que en el sur de Sudamérica se produjo una situación meteorológica extraordinaria, provocando heladas, bajas de temperaturas y tormentas de viento de gran magnitud.

Fuente: La Nación