Según Alberto Fernández, Perón fue como Lula

El presidente Albero Fernández analizó la impronta del ex mandatario brasilero Ignacio Lula Da Silva y dijo: “políticamente Lula, su liderazgo en la región, y también una alegría íntima, personal, por haber hecho lo que correspondía. La llegada de Lula puede ayudar a la unidad regional, es un líder como no he conocido a otro antes".

A su vez, declaró: "yo lo visité la cárcel junto a un comité de libertad. Aquella vez, muchos me dijeron que no era conveniente. Pero hay cuestiones de convicción personal con las que no se especula” y también declaró sobre la situación de Evo Morales: “Hay momentos en que la especulación queda de lado, qué es lo que conviene y qué no. Cuando Evo habló por teléfono conmigo, me dijo que lo tenían acorralado. Lo primero que se me ocurrió fue poder hacer algo por él. Hablé con Macri y él me dijo que no quería darle asilo a Evo Morales. Luego el proceso boliviano también volvió a poner las cosas en su lugar. La democracia fue recompuesta en el país”.

Y concluyó: “Lula es un líder que tiene una enorme peculiaridad. Con Sergio Massa charlábamos ayer, y yo le decía, “Perón debe haber sido parecido”, en el sentido de que es un líder como no he conocido a otros. Siempre se pone en el lugar de un militante más”.