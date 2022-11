Tips de asistencia: cómo cuidar tu seguridad en TikTok

TikTok es una de las redes sociales más usadas en el mundo. Con cerca de 1.000 millones de usuarios al mes, es una oportunidad para disfrutar de contenidos variados, pero también para obtener información personal, que debe ser cuidada.

Dentro de todo este panorama es claro que en ninguna plataforma se deben publicar datos personales como dirección, correos, números de cuenta, todo lo que jamás se difundiría en la calle.

Así que estos tips están más orientados a herramientas que están disponibles en la aplicación para cuidar la seguridad de las cuentas y los contenidos que allí se publican.

Protección de robos y suplantaciones

Cuidar la cuenta es la base de todo esto. La mejor forma de entrar a la red social es asociarla a una plataforma donde ya haya otro perfil propio, como un correo electrónico o número de teléfono. Esto permitirá que, en caso de robo, sea sencillo recuperar los datos en caso de robo al ser un proceso con una cuenta externa.

En caso de no tener esta opción habilitada se puede ir a perfil en TikTok, pulsando las tres líneas de la esquina superior derecha, luego ir a Ajustes y privacidad > Administrar cuenta.

Después poner el número de teléfono o correo deseado, donde llegará un código de confirmación para volver a ponerlo en el app y listo.

Verificación en dos pasos

Este es uno de los métodos más usados en ciberseguridad recientemente. Consiste en añadir un código de verificación temporal al momento de iniciar sesión, luego de poner la clave. Es una forma de garantizar que la persona que está entrando a la cuenta sí es el usuario real.

Para activarlo en TikTok se debe hacer lo siguiente:

- Pulsar en Perfil

- Luego en el icono de tres líneas

- Ir a Ajustes y privacidad, después Seguridad e inicio de sesión y luego a Verificación en dos pasos.

- Poner el número o correo electrónico asociado a la cuenta y pulsar en activar

- legará el código, que se introducirá en el app y listo.

Dispositivos de confianza

Esta es una opción importante tener en cuenta porque sirve mucho en caso de robo de cuenta, ya que TikTok permite activar en qué dispositivos es posible abrir sesión y limitar el acceso a otros que estén lejos.

Para tener esta opción se deben seguir estos pasos: ir a Perfil y pulsar en el icono de tres líneas, luego en Ajustes y privacidad > Seguridad e inicio de sesión > Administrar dispositivos. En esta casilla se mostrarán los dispositivos en los que la cuenta tiene sesión abierta, por lo que si alguno no se sabe cuál es solo se debe pulsar en el icono de la papelera y quitarle el acceso.

Privacidad de la cuenta

Esta es una función muy familiar en otras redes. Consiste en hacer que el perfil de cada uno sea privado o público, para que las personas a las que no se siguen o no se les de acceso no puedan ver el contenido subido o la información en general.

Si una cuenta es pública todos podrán ver todo, pero si es privada solo la gente que reciba la aprobación de seguir tendrá acceso a los videos, LIVE, descripción, likes, lista de seguidores. Además, también se pueden limitar lo Duos o pegar los videos subidos.

Para activar esto se debe ir a Ajustes y privacidad > Privacidad > Cuenta privada.

Limitar comentarios y mensajes

Esta es un funcional para todos aquellos que no quieran tener una experiencia molesta con otros usuarios que generan odio. Directamente permite que en los videos nadie pueda comentar y que tampoco se puedan recibir mensajes.

Algo a tener en cuenta es que los mensajes directos están desactivados para usuarios menores de 16 años.

Para los comentarios el proceso es el siguiente: Ajustes de privacidad > Privacidad > Comentarios, allí estará la opción de Filtros de comentarios, para limitar todos, los que se consideren spam o palabras específicas.

En el caso de los mensajes directos, se debe ir a Ajustes y privacidad > Privacidad > Mensajes directos, donde estará el botón de Nadie, y ahí con eso activo ninguna persona podrá escribir por interno.

*TikTok, conocido en China como Douyin, es una red social de origen chino para compartir videos cortos y en formato vertical propiedad de la empresa china ByteDance. La plataforma se utiliza para hacer una variedad de videos de formato corto y vertical, desde géneros como danza, comedia y educación, etc., que tienen una duración de 1 segundo, hasta 10 minutos. ​ Los videos cortos no tienen un plazo determinado de reproducción, por lo tanto cuando acaban vuelven a empezar otra vez en un bucle infinito. TikTok es una versión internacional de Douyin, que se lanzó originalmente en el mercado chino en septiembre de 2016.​ Más tarde, TikTok se lanzó en 2017 para iOS y Android en la mayoría de los mercados fuera de China continental; sin embargo, solo estuvo disponible en todo el mundo después de fusionarse con otro servicio de redes sociales chino, Musical.ly, el 2 de agosto de 2018.