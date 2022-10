Opinión (*) Un gobierno con futuro afrodescendiente

Antes que nada, debo aclararle amigo lector que hoy consideré la posibilidad de publicar como texto humorístico el manual que presentó el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación) con las recomendaciones para los periodistas que relaten los partidos del Mundial. Era una buena oportunidad para tomarme el domingo libre pero desistí porque entendí que nadie iba a creer que fuera cierto.

El texto presentado por Victoria Donda y Miriam Lewin bajo el título “Recomendaciones para la cobertura del Mundial de Fútbol Qatar 2022” explica, por ejemplo, que no se puede decir “estos jugadores son unos burros” porque no se puede desmerecer a una persona comparándola con un animal, pero sí está permitido decir (lo aclara textualmente) “es un tigre recuperando pelotas”. Posta.

Obviamente queda desterrada la palabra “negro” para referirse a personas de piel oscura aclarando que debe utilizarse el término “afrodescendiente”. Esto ya lo sabemos hace años y difícilmente se escuchen hoy en día expresiones racistas en nuestros periodistas deportivos. Quedará para el debate qué hacer con el “Negro” Ibarra que no es afrodescendiente ni tiene rasgos de color sino que le decimos “Negro” cariñosamente porque el pueblo boquense lo ama desde y para siempre.

Derivado de esto mismo, el INADI va más allá y, créase o no, aclara que los periodistas deberán abstenerse de decir “las entradas se consiguen en el mercado negro” sino que deberán referirse a un “mercado clandestino”. También explica que no se debe decir “este equipo se las va a ver negras para remontar el resultado” sino que la frase apropiada es “la situación en la que se encuentra el equipo es muy complicada”. Tampoco se puede decir que tal jugador “le pegó con la de palo” porque son todas expresiones discriminatorias. Todo posta posta amigo lector.

Algunos suponen que detrás de la prohibición de la palabra “negro” para cualquier circunstancia se esconde la intención de castigar a los cordobeses por votar siempre en contra del kirchnerismo. Aunque el folleto no lo aclara, es obvio que la expresión “culeao” tampoco está permitida. Artera manera de silenciar a Luis Juez.

Si bien en esta página no hacemos periodismo deportivo, de hecho ni siquiera hacemos periodismo sino que solo usurpamos un espacio periodístico, acataremos como corresponde las nuevas sugerencias impartidas por el INADI. Solo dejamos una duda: ¿hacía falta que el gobierno se dedicara a hacer este simpático folleto fascistoide para enseñarles a los periodistas como deben expresarse?

A priori, no parecería necesario. Por ejemplo, si un árbitro brasileño se equivoca y cobra un penal inexistente, es obvio que un periodista de la talla de Macaya Márquez jamás diría “¡que cobrás, macaco culo roto!” . Pero se ve que Donda consideró que, ante la duda, era mejor aclararlo y ahí se mandó con su INADI.

La web oficial del INADI indica que en 2019, cuando llegaron Cristina y el “presidente”, había 358 empleados y ahora ya hay 514 con un presupuesto recién aprobado de 1.150 millones de mangos. Sin embargo, leyendo “Recomendaciones para la cobertura del Mundial de Fútbol Qatar 2022” (apunta a best seller) daría la impresión de que a Donda, con la cantidad de empleados que tiene, no la ayudó nadie.

Lo debe haber escrito solita, a lo sumo con la colaboración de aquella empleada doméstica que tenía en su casa trabajando en afrodescendencia y a quien, para calmarla, le ofreció un puesto en el organismo. Y ni siquiera así, porque creo que al final la empleada la denunció y todo terminó como el… (chequear en el INADI la palabra habilitada para estas circunstancias).

Seguramente no es así como se combate la misoginia, la homofobia y la xenofobia en el fútbol, pero se ve que esta gente piensa otra cosa y se esmeran en demostrarlo. De todos modos, en consideración al esfuerzo que hicieron, vamos a cumplir con sus indicaciones. Eso si, después cuando las elecciones las ganan los Trump, los Bolsonaro o sus versiones locales, no se quejen.

Una cosa es la educación, la modernidad, la diversidad y la corrección política y otra muy distinta es que nos tomen por humanes con genitales voluminosos, por decirlo de una manera que al gobierno no le moleste.

Vaya también una llamada de atención para Macri que se la pasa despotricando contra el kirchnerismo cuando, en realidad, debería ser un poco más agradecido. Todo el gobierno está trabajando para él.

Dicho esto, seamos piadosos y aclaremos que Donda no es la única funcionaria que nos cuida. En la otra punta de la cadena alimenticia oficialista está Cristina que aparentemente recibió la factura de OSDE y enfureció. No es para menos. Debe garpar un plan familiar que incluye a Máximo, a la Tía Alicia y, si me apuran un poco, arriesgo que también a Parrilli y Alberto como parte del arreglo: “yo acepto que me digas cualquier cosa pero además del sueldo me pagás OSDE, ok?”.

Cristina salió inmediatamente en defensa de todos nosotros a quejarse contra su propio gobierno porque los funcionarios que ella misma designó autorizaron otro aumento. En realidad, esto le pasa por ser la Vicepresidenta de Argentina. Si fuera la Vicepresidenta de Uruguay no le aumentarían la prepaga. Es más, tampoco le aumentarían el pan o la carne. Vaya uno a saber cómo hacen, pero allá ni siquiera el dólar les aumenta. Acá todo, allá nada. Cosas raras que pasan en el Río de la Plata.

Pensándolo bien, hay que reconocer que Cristina tuvo mala suerte. Le tocó gobernar durante 20 años un país que tiene cada vez más inflación y más pobreza pudiendo gobernar Uruguay que están acá enfrente y anda fenómeno. No faltará quien diga que es al revés y que a los charrúas les va bien porque nunca los gobernó el kirchnerismo. Contrafáctico. Imposible de demostrar.

Mientras allá viven tranquilos, acá estamos todos gritando y diciendo barbaridades que ni Lewin ni Donda aceptarían pero que, dada la situación socioeconómica, son comprensibles. Tengo un amigo que hace un año pagaba 25.000 pesos de expensas y ahora paga 60.000 mangos lo cual no sería grave si mi amigo tuviera un hijo camionero al que le acaban de dar 107% de aumento y un bono de 100 lucas. Pero mi amigo tiene la mala suerte de que su hijo es médico residente, de esos que el Estado Nacional trata como Victoria Donda trataba a su empleada cuando le pagaba en afrodescendencia.

Como ve amigo lector, además de acatar las normas del INADI, acá bancamos a los médicos residentes a muerte. En realidad, el INADI no permite decir “a muerte” o “a matar o morir” sino que la expresión correcta debe ser “un partido crucial para seguir en el torneo”. Juro que es cierto. Está escrito. Pueden googlearlo.

¿Algo más? Sí. El kirchnerismo quiere suspender las PASO porque parece que no les conviene. Si es por conveniencia, yo que ellos suspendo directamente todas las elecciones y termino con el problema. Más de uno lo estará pensando.

El líder de la rebelión es el ministro Wado De Pedro quien declaró públicamente que los gobernadores y los intendentes coinciden en la necesidad de suspenderlas y que él está tratando de convencer al “presidente”.

Si no fuera por el INADI, deberíamos decirles a esos gobernadores e intendentes que los ciudadanos tenemos el derecho de elegir a nuestros candidatos y que, si no les gusta, se pueden ir al órgano genital femenino del que salieron o eventualmente al de su hermana. Bien Donda ahí poniendo límites a las expresiones.

Reflexión final: en un país normal, si el presidente quiere seguir en democracia y mantener las PASO y el ministro Wado no, el que se tiene que ir es Wado.

Ya mismo. O mañana lunes, a más tardar.

(*) Alejandro Borensztein - Clarín