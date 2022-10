Cyber Monday 2022: recomendaciones para evitar estafas

La semana que viene llega un nuevo Cyber Monday. El evento que reúne ofertas y promociones de productos electrónicos, informáticos y tecnológicos se realizará entre el lunes 31 de octubre y el miércoles 2 de noviembre y promete ser uno de los grandes motores de las ventas online del año.



Como siempre, habrá que prestar especial atención a las estafas y fraudes que suelen tener lugar en fechas cuando la gente se vuelca a buscar oportunidades en Internet y recibe decenas de atractivas propuestas.

Comprar en páginas web conocidas y verificar que sean tiendas oficiales adheridas al Cyber Monday 2022 es el principal consejo para evitar engaños y lamentar pérdidas. Sin embargo, no es el único. Expertos de la firma BTR Consulting compartieron una serie de recomendaciones para aprovechar los descuentos online sin preocupaciones.

El Cyber Monday es uno de los eventos de consumo más esperados



Consejos y recomendaciones de seguridad para hacer compras online en el Cyber Monday 2022

Cuando decidas realizar una compra, asegurate que puedas identificar al responsable de la venta del producto y la ubicación del negocio. Los comercios adheridos emplean un sello de confianza, lo cual ofrece mayores garantías durante las transacciones.

Evitá ofertas por email, WhatsApp y redes sociales porque pueden llevar a sitios fraudulentos.

Tené cuidado con los links y direcciones web a sitios falsos: los estafadores suelen usar URL similares para engañar a sus víctimas.

Leé las reseñas online sobre una empresa antes de realizar una compra. Si muchas personas afirman no haber recibido los artículos, la probabilidad de que se trate de una estafa es alta.



Comprá desde tu propia computadora o dispositivo de uso habitual. Además, comprobá que se encuentre configurada de manera segura antes de ingresar tus datos personales o de pago en un sitio web.

Usá conexiones seguras para realizar transacciones de pago. El empleo de redes WiFi o de uso común, como las de lugares públicos, son más propensas a objeto de ciberdelitos por la falta de implementación de medidas de seguridad.

Desconfiá de vendedores que te obliguen a hacer pagos por fuera de las plataformas o sitios web oficiales de las empresas.

Verificá por tu propia cuenta en otros sitios las ofertas que te llegan sin que las hayas solicitado.

Desconfiá de los correos electrónicos no solicitados y no abras archivos adjuntos ni hagas clic en enlaces de ofertas que no esperás recibir.





Comprobá que la tienda online donde realizarás la compra sea segura y proporcione toda la información necesaria sobre tu consumo y el tratamiento de datos personales.

De ser posible, utilizá una única tarjeta de uso exclusivo para realizar las compras de manera online. Esto te permitirá realizar un seguimiento sobre las transacciones efectuadas. Además, controlá el estado de tu cuenta bancaria de manera periódica.

Desconfiá de las ofertas excesivamente atractivas. Si el beneficio es demasiado bueno como para ser verdad, es probable que se trate de una estafa.

No hagas envíos de dinero en efectivo para completar una compra. En caso que o haya otra posibilidad, esperá a recibir el producto y probar que funcione.

Siempre que dudes o detectes alguna anomalía en cualquier operación, lo mejor es denunciar la situación a las autoridades.