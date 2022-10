A los 87 años de edad, falleció Jerry Lee Lewis

Luego de que medios extranjeros aseguraran que Jerry Lee Lewis había fallecido, confirmaron que la leyenda del rock and roll murió este viernes en Memphis. El intérprete de los grandes éxitos “Great Balls of Fire” y “Whole Lot of Shakin’ Going On”, había sufrido un derrame cerebral en 2019 del que se recuperó y, en 2020, anunció sus ganas de grabar un nuevo álbum.

“La estrella del rock `n’ roll Jerry Lee Lewis, cantante de `Great Balls of Fire’ conocido por su estilo escandaloso y su vida personal, muere a los 87 años”, escribieron desde el medio Fox 12 Oregon luego de que dieran por muerte con anterioridad.

El artista pasó a la historia luego de prender fuego su piano al compartir fecha con Chuck Berry, que cerraba. “Andá a superar esto”, dijo en ese momento. Incluso, los momentos más importantes de su vida quedaron plasmados en la famosa biopic Great balls of fire.

Cabe resaltar que Whole Lot of Shakin’ Going On y Great Balls of Fire fueron incluidas en el Salón de la Fama de los Grammy. Su antiguo colaborador, Kris Kristofferson, sostuvo que Jerry Lee Lewis fue “una de las mejores voces estadounidenses de todos los tiempos”.