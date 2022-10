Se vendió el “Menemóvil”: la cifra millonaria que se pagó

Finalmente, el “Menemóvil” consiguió nuevo dueño. La mítica casa rodante Mercedez Benz con la que Carlos Saúl Menem hizo campaña para conseguir su reelección en 1995 fue subastada y adquirida por un comprador anónimo en 18.200.00 pesos, informaron desde la firma de subastas Adrián Mercado.

“Estamos muy contentos, la subasta fue un verdadero éxito. Este particular, que pidió el anonimato, pujó durante un largo periodo con gente de La Rioja, que también estaban con muchos deseos de adquirirlo. El valor abonado triplicó la base impuesta, lo que nos genera una enorme satisfacción”, dijo el titular de la subastadora. Es que el precio de base era de 6 millones de pesos y finalmente se vendió por más de 18 millones.

El nombre del comprador está guardado bajo siete llaves, pero Infobae pudo saber que es un alguien vinculado a la política, pero no conocido públicamente. La puja final habría sido con “gente cercana al gobernador de La Rioja (Ricardo Quintela)”, destacaron allegados.

El vehículo tiene 67.958 kilómetros, motor diésel turbo Mercedez Benzde 6 cilibndros lienales, cuenta con 2 baños completamente equipados, bacha lateral incluida y heladera compacta bajo mesada.

También cuenta con una sala de estar con 8 butacas individuales, dos mesas tipo bar, un sofá de tres cuerpos. Como un ambiente aparte, tiene una división tipo oficina con escritorio en "L" de 4 cajones y mochila colgante tipo alacena de dos puertas. La puntera superior de cabina es desmontable y tiene también una escalerilla conectora a cabina de conductor con antesala con mesa tipo bar rebatible.

Por último, el equipamiento clave que haría que el "Menmóvil" se convierta en un ícono de las campañas presidenciales de Menen, una escalera fija hacia la escotilla del techo que les permitió a los candidatos sacar su cuerpo para saludar.

“Agradecemos al Movimiento Productivo Argentino, por confiar en nuestros servicios y a todo el público interesado que participó”, dijo Mercado. El MPA es un centro de estudios que nació en 2001 con el “objetivo de nuclear el pensamiento productivista” y que preside el ex presidente, ex gobernador bonaerense y ex compañero de fórmula de Menen en su primer presidencial, Eduardo Duhalde.

El modelo

En aquel año fue la primera aparición del Menemóvil, con el que justamente consiguió su primera presidencia en fórmula con Duhalde. Desde entonces, el vehículo repleto de consignas de campaña marcó un estilo de recorridas triunfales por las distintas provincias del país, con los candidatos montados a lo más alto del móvil, saludando a multitudes y de cercanía, con un fuerte presencia allí donde estaban los votantes.

Pero además de esto, tanto el primer Menemóvil como el segundo, le sirvieron al ex presidente como un despacho móvil en el que el hombre fuerte de la década del 90 recibió, agasajó y escuchó a diversos dirigentes de todo el país para tejer sus redes de poder.

El modelo que va a ser rematado es el que se usó seis años más tarde, en 1995, con la fórmula Menem-Ruckauf para la presidencia y Duhalde-Roma en la provincia de Buenos Aires. El Mercedes Benz modelo 0 374 RSD, después de su recorrida tiunfal hacia la reelección, quedó en manos del Movimiento Productivo Argentino la fuerza política que lidera Eduardo Duhalde.

“Estuvo todo este tiempo en manos del Movimiento Productivo Argentino y Duhalde decidió que ya era hora de ponerlo en venta”, dijo a Infobae Adrián Mercado, titular de la firma que lleva su nombre y que estará a cargo del remate.

Como detalla la casa de subastas que está en su sitio web, el Menemóvil es modelo 1995 y está equipado con un motor diésel turbo Mercedes Benz de 6 cilindros lineales que fue hecho a nuevo. Cuenta con 2 baños totalmente equipados, cocina con hornalla de gas envasado, bacha lateral incluída y heladera compacta bajo mesada.

También una sala de estar con 8 butacas individuales más dos mesas tipo bar fijas y un sofá de tres cuerpos. Como otro ambiente, tiene una división tipo oficina con escritorio en “L” de 4 cajones y mochila colgante tipo alacena de dos puertas. La puntera superior de la cabina es desmontable y hay una escalerilla conectora a cabina de conductor, con antesala con mesa tipo bar rebatible.