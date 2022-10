Juntos por el Cambio y un primer paso, sin Roberto Sánchez

Este viernes por la mañana, Germán Alfaro (PJS), Ramiro Beti (PRO) y Sebastián Murga (CREO) se encontraron en el hotel Hilton para dar el primer paso hacia las internas cerradas de Juntos por el Cambio, lo que definirá los candidatos definitivos de cara a las elecciones generales en la provincia del 14 de mayo de 2023.

Lo llamativo fue la ausencia del líder de la Unión Cívica Radical (UCR) de Tucumán, Roberto Sánchez o de algún representante de su espacio. Según explicaron, el oriundo de Concepción tenía que asumir otros compromisos en Buenos Aires.

De todos modos, aseguraron que el diálogo "no se cortó", y que de hecho los apoderados de los cuatro partidos seguirán trabajando juntos.

¿Qué ocurrirá el 15 de noviembre?

La idea es definir en esa fecha el acta fundacional del frente. Lo que implica elaborar un cronograma para una eventual elección interna, que será cerrada (es decir, sólo podrán participar los afiliados a cada uno de los espacios). Aún no hay una fecha estimada pero debería realizarse antes de la primera quincena de marzo de 2023.

El objetivo es definir el candidato a gobernador y "vice", a intendentes y comisionados rurales (los candidatos a legislador y a concejal podrían quedar habilitados a competir mediante "acoples").

De todos modos, hay un segundo modo de establecer a los postulantes y es por consenso. Esta posibilidad aún no ha sido descartada.

¿Qué dijo Germán Alfaro?

"Se coincidió en que los tres partidos bregan por las internas cerradas. En razón de ello, se encomendó a los apoderados de cada partido a que hicieran el acta fundacional y a que elaboraran un cronograma para la elección interna. Seguramente el PRO invitará a la UCR para el encuentro del 15 de noviembre. No sé (por qué no vino la UCR), pero creo que sí tienen voluntad (de participar). Capaz vendrá el 15. Pero indudablemente el radicalismo tiene que estar dentro de JxC. No fui yo el que cursé las invitaciones, lo hizo el PRO", comentó el intendente de San Miguel de Tucumán.

Además, afirmó que Juntos por el Cambio "es una alianza fuerte" y que "nadie va a romper". En esa línea, sostuvo que la coalición opositora está "en un proceso" de armado, "como está el oficialismo".

"Tal vez podemos tener distintos criterios en algunos temas que hacen a cómo se va hacer frente a esta campaña, pero no estamos hablando de candidaturas, sino de lo que queremos y proyectamos para Tucumán", analizó Alfaro. E insistió: "ruptura en JxC no va a haber".

Y dejó abierta la puerta a que se sumen Fuerza Republicana, el partido que lidera Ricardo Bussi, y los "libertarios" que encabeza a nivel nacional Javier Milei.

"Yo creo que se tiene que incorporar a la gente que más se pueda incorporar, que tenga vocación opositora, voluntad de que cambiar Tucumán y de construir otro Tucumán", expresó.

"No vamos a aceptar que decidan desde Buenos Aires"

Sebastián Murga (CREO) se mostró firme y aseguró que "no vamos a aceptar que decidan desde Buenos Aires quiénes serán los candidatos. Nos parecen sanas las internas. CREO propone que a las decisiones las tomemos en Tucumán. Y en la provincia, al no estar previstas las PASO en la normativa electoral, las internas surgen como la manera más saludable (de definir las listas). Es la solución que no debería dejar heridos ni lastimados".

Con información de La Gaceta