Choque e incendio en avenida Belgrano al 3.300

"Íbamos los dos en el mismo sentido, no sé que intentó hacer, pero me chocó y me hizo cruzar la platabanda", dijo Javier el conductor del taxi con licencia de Yerba Buena que quedó destruido, mientras a metros se incendiaba el otro automóvil que habría protagonizado el siniestro.

Otros testigos apreciaron que el conductor del auto incendiado iba a alta velocidad, quizás bajo el efecto de bebidas alcohólicas, quien salió ileso del accidente.

El impacto entre los dos autos se produjo en la calzada que corre de oeste a este sobre la avenida Belgrano al 3.300. Los bomberos llegaron a los pocos minutos y lograron sofocar las llamas que consumieron parte de un Fiat Cronos.

Javier que recibió algunos golpes por el impacto fue atendido por servicio de Emergencia 107 le expresó al móvil de Los Primeros TV que su vehículo un VW Gol lo adquirió nuevo hace cuatro meses. "Me encerró y chocó el costado, me hizo cruzar la platabanda y choque con esa columna (de alumbrado público). Venía rápido, sacando la mano como escuchando música, no sé y me chocó de costado", relató la el joven antes ser atendido por los médicos.

El tercer auto involucrado en el siniestros, estaba estacionado sobre la avenida en el carril que corre de oeste a este.

Noticia en desarrollo