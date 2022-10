Viruela del mono: detectan el primer caso infantil

El ministerio de Salud confirmó el primer caso infantil de viruela del mono, un niño de 10 años residente en la Ciudad de Buenos Aires, Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), el chico presentó fiebre mayor a 38 grados y exantemas en sus miembros superiores, que son erupciones en la piel de color rosado.

La infectóloga Bábara Broese (M.N. 130.018) señaló que las cifras acerca de esta enfermedad “vienen aumentando” ya que en las últimas semanas se reportaron 85 casos, lo que la especialista consideró “un número bastante importante”.

“Estamos viendo 4 o 5 casos semanales que antes no veíamos”, indicó Broese, a la vez que expresó que “este virus tiene transmisión en 120 países: a nivel global están disminuyendo los casos, pero están aumentando en la Argentina”.

También confirmó que el contagio del menor “es el primer caso infantil reportado en la Argentina”, pero aclaró que “hay varios chicos infectados en otros países”.

La especialista alertó: “Lo que hay que tener en cuenta es que niños y mujeres embarazadas pueden llegar a tener una enfermedad más grave” y consideró la importancia de que “la persona que esté contagiada use barbijo en su casa”.

Entre las recomendaciones, la experta pidió: “Tomar medidas con la ropa y la ropa de cama que se usa y tener un tratamiento especial con los elementos de la persona infectada”.

Cómo se transmite la viruela del mono



“La vía de transmisión principal siguen siendo los hombres que tienen sexo con hombres y esa sigue siendo la mayor preocupación, pero se empieza a ver en otras poblaciones. Hay casos de mujeres y niños infectados”.

“Mayoritariamente, se da por contacto estrecho. Puede ser por objetos contaminados o contacto de piel con piel, además de sexualmente”, manifestó la especialista, quien dijo que se deben extremar los cuidados de las personas que fueron contagiadas.

Sobre el caso infantil reportado de viruela del mono

El niño de 10 años se convirtió en el primer caso infantil de viruela del mono y desde el ministerio de Salud de la Nación se confirmó el contagio por medio de un comunicado.

Se trata de un contacto estrecho con otro caso confirmado y el ámbito de contagio sería el intrafamiliar, indicó el reporte de la cartera sanitaria. También agregó que “el paciente evoluciona de manera favorable”.

En tanto, se conoció también el primer caso que requirió internación en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y es de un paciente inmunocomprometido (VIH sin tratamiento) que actualmente se encuentra estable, en Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM).

Además, el Boletín Epidemiológico confirmó casos en quince jurisdicciones y sospechosos en otros 19, con un total de 627 contagios hasta el 4 de octubre, lo que representa un aumento del 20 por ciento con respecto a la semana anterior. De esos 627 casos confirmados hasta el momento, 62 refieren antecedentes de viaje previo al inicio de los síntomas.

1. ¿Se puede controlar la propagación del virus?

Teóricamente, sí. El virus no se propaga fácilmente y hay una vacuna. Pero solo hay alrededor de 16 millones de dosis disponibles ahora y únicamente una compañía hace la inyección.

A excepción de África, no hay signos de transmisión sostenida de la viruela del mono más allá de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, lo que significa que detener la propagación entre ese grupo podría poner fin efectivamente al brote. La semana pasada, científicos británicos dijeron que había “señales tempranas” de que los casos de viruela del mono en el Reino Unido, que una vez tuvo el brote más grande del mundo fuera de África, habían alcanzado su punto máximo.

2. ¿Es otra pandemia?

No. Una pandemia significa que un brote de enfermedad se ha extendido a todo el mundo. La viruela del mono no se transmite tan rápido como el coronavirus y detenerla no requerirá intervenciones dramáticas como los bloqueos de COVID-19.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que declaró que la viruela del mono era una emergencia en parte para incitar a los países a tomar en serio la epidemia, y dijo que todavía hay una oportunidad de contener la enfermedad antes de que se convierta en un problema global.

3. ¿Quiénes se están infectando?

Un gran porcentaje de los casos se dio en hombres homosexuales y bisexuales. Los brotes iniciales en Europa y América del Norte probablemente fueron provocados por el sexo en dos raves en España y Bélgica.



Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el 99% de los casos de viruela del mono en los Estados Unidos se dio en hombres. De ellos, el 94% informó contacto sexual con otros hombres en las tres semanas antes de que desarrollaran síntomas.

Aún así, cualquier persona puede contraer el virus si está en contacto cercano con una persona infectada o telas que tocaron a una persona infectada.

4. Qué se puede hacer para reducir el riesgo

La OMS recomendó que los hombres en riesgo de contraer la viruela del mono consideren tomar “decisiones seguras” y reducir a sus parejas sexuales “por el momento”.

La Agencia de Seguridad Sanitaria de Gran Bretaña ha aconsejado a las personas que se revisen a sí mismas para detectar lesiones de viruela del mono antes de tener relaciones sexuales o ir a un evento social, señalando que se cree que la mayoría de los casos del país se originó en festivales, saunas y otros lugares donde ha tenido lugar el sexo. Cualquier persona con lesiones de viruela del mono debe aislarse hasta que esté completamente curada, lo que puede tomar hasta tres semanas.

5. ¿Quién está en mayor riesgo de una enfermedad grave?

La mayoría de las personas infectadas con viruela del mono se recupera sin tratamiento, pero la enfermedad puede tener síntomas más graves como inflamación cerebral y, en casos raros, la muerte.

La viruela del mono puede ser grave en niños, mujeres embarazadas y personas con afecciones de salud subyacentes, como cáncer, tuberculosis o VIH. En los Estados Unidos, los CDC dicen que alrededor del 40% de las personas con viruela del mono también tiene VIH.