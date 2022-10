IFE 5 ANSES: hasta cuándo estará abierta la inscripción

El Gobierno anunció, entre las medidas económicas de los últimos días, la entrega del Refuerzo Alimentario de $45.000 para aquellas personas que no cuenten con ingresos fijos. El lunes 24 de octubre comenzó la inscripción que tuvo -según la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)- medio millón de solicitudes. Al pagarse en dos cuotas, se cobrará a partir del 14 de noviembre, según la terminación del DNI de sus beneficiarios, y el segundo abono se hará en diciembre.

El beneficio que -por sus características similares a los IFEs entregados durante la pandemia- fue bautizado popularmente como IFE 5 (aunque desde ANSES no lo mencionaron de este modo), se destinará a aquellas personas adultas que no cuenten con un trabajo registrado en blanco, que no cobren jubilaciones y/o pensiones contributivas o no contributivas, ni nacionales, provinciales o municipales.

IFE 5 de ANSES: cómo inscribirse

La inscripción al bono de ANSES ya se encuentra abierta, así que los interesados podrán anotarse hasta el lunes 7 de noviembre, sin turno y en cualquier oficina de ANSES. También mediante los operativos móviles del organismo, o de forma virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Este beneficio se repartirá a través de dos pagos de $22.500 cada uno. El primero, se entregará en noviembre. El segundo, en diciembre. De acuerdo a la información brindada por el organismo liderado por Fernanda Raverta ya se habrían recibido más de medio millón de solicitudes para el beneficio.

Debido a la amplia demanda por el bono de refuerzo, se generaron largas filas en todo el país y el formulario online contó con un "estallido digital". Frente a la situación, ANSES comunicó que “pronto podrás entrar al portal Mi ANSES. Por favor no cierres la página. Cuando llegue tu turno, ingresarás automáticamente”.

Cuáles son los requisitos

Tener entre 18 y 64 años de edad.

No tener ningún trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo.

No ser titular de ninguna prestación social (jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH),

Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares (SUAP), Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras).

No contar con una Obra Social o una prepaga.

Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) define el calendario de pagos de noviembre, anuncia junto al Ministerio de Economía, el pago de un bono de $ 45.000 para los sectores más vulnerables. Se trata de un Refuerzo Alimentario que estará dividido en dos cuotas a pagar en noviembre y diciembre.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES accederán a una serie de beneficios que se suman al pago de haberes correspondiente de noviembre. Además, al igual que en septiembre y octubre, jubilados, pensionados y AUH recibirán un bono especial de hasta $7.000.

En noviembre, los titulares de AUH y AUE cobrarán la ultima cuota del bono de refuerzo, para aquellos titulares de jubilaciones y pensiones mínimas, de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo. Las fechas de cobro del bono serán según terminación de documento, de acuerdo al calendario de pagos que determine ANSES.