El Cuarteto de Nos llega con su rock a Tucumán

La banda uruguaya liderada por Roberto Musso se presentará este viernes 28 de octubre, en el Club Defensores de Villa Luján con su nuevo disco "Lámica Once".

El Cuarteto de Nos anunció una nueva gira por Argentina con paradas en Tucumán, Buenos Aires, Rosario y Córdoba, entre otras localidades de nuestro país. Los músicos uruguayos presentarán su nuevo álbum de estudio titulado "Lámina Once". Liderados por Roberto Musso se presentarán este viernes 28 en el Club Defensores de Villa Luján.

Luego de su paso por el Quilmes Rock y de haber agotado localidades por toda América Latina, la banda no para de anunciar fechas para toda Latinoamérica. Si bien no van a faltar clásicos como Yendo a la casa de Damián, Ya no sé qué hacer conmigo o El hijo de Hernández, el Cuarteto de Nos pondrá todas las fichas a Maldito Show, La Ciudad sin Alma y Fiesta en lo del Dr. Hermes para renovar su repertorio de clásicos que se corean recital a recital.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝕃𝕦𝕟𝕒𝕥𝕚𝕔𝕠𝕤 𝕍𝕚𝕒𝕛𝕒𝕟𝕥𝕖𝕤 (@lunaticosviajantes)

“Lámina once” es un álbum conceptual que reflexiona sobre la vida contemporánea, los algoritmos, las rutinas adquiridas, las avalanchas de información y la inseguridad y ansiedad que estas generan. Cada canción busca mostrar la manifestación de un malestar general que afecta a las sociedades contemporáneas.

“Flan”, “Chivo expiatorio”, “Cinturón gris”, “Fiesta en lo del Dr. Hermes”, “Frankenstein Posmo”, “La Ciudad sin alma”, “Maldito show” y “Rorschach” son las 8 canciones del álbum que contó con la colaboración del ex Cale 13 Eduardo Cabra (Visitante) y Héctor Castillo, antiguos aliados del Cuarteto en “Jueves”, su anterior disco.