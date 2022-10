En Graneros, Jaldo entregó maquinarias para obras

En el marco de una visita por Graneros, el gobernador, Osvaldo Jaldo, donde entregó maquinarias en el marco del Plan Municipios de Pie. Además, formalizó la entrega de cocinas y heladeras dentro del plan Abrazar para familias de Graneros, Lamadrid y Taco Ralo.

Jaldo fue acompañado por el vicepresidente de la Legislatura, Regino Amado, el ministro de Obras Públicas, Fabián Soria, la ministra de Desarrollo Social, Lorena Málaga, el titular del ministerio del Interior, Miguel Acevedo, la intendenta local, Alejandra Cejas, Raquel Graneros jefa de Acción Social del municipio, y Beatriz Bordinaro del ERPSET.

Jaldo sostuvo: "A pesar de las dificultades que atraviesa el mundo en Tucumán la gestión no se para. Estamos entregando estos electrodomésticos de este programa Abrazar porque no solo la Provincia es una de las primeras en obras públicas sino que también está atenta a las cuestiones sociales. Por cuestiones económicas muchas veces las familias no pueden adquirir una heladera o una cocina y por eso se puso a disposición este plan".

El Gobernador declaró que "la intendenta administró muy bien el presupuesto y pudimos entregar este equipamiento de primer nivel, retroexcavadoras, motoniveladoras, palas y tractores todos nuevos. Es muy importante para el municipio tener estas máquinas no solo para el municipio sino que también hay un compromiso de la intendenta a ayudar a las distintas jurisdicciones".

Además, la intendenta explicó que "el programa Abrazar llegó a personas que no tienen la posibilidad de adquirir una heladera o una cocina y hoy el Gobernador y la ministra Málaga llegaron para poder entregarles a nuestros vecinos y a vecinos de las distintas localidades del departamento".

La Ministra de Desarrollo Social declaró que "esta es una tarea de asistir de manera integral a cada gobierno local y por su intermedio a la comunidad. Esto va más allá de un bien material sino que significa un cuidado integral a las personas que más lo necesitan".

El Ministro del Interior concluyó que "las máquinas entregadas van a servir no sólo para el municipio sino que también los servicios lleguen a las comunas del departamento".