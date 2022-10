¿Qué pasó entre Javier Milei y Domingo Amaya?

Luego de las críticas de los dirigentes de Juntos por el Cambio, quienes remarcaron la ausencia en el recinto de los diputados libertarios al momento de votar la creación de la tasa aeroportuaria, Javier Milei eligió contestar con un comunicado. “Como regla el bloque participa de las votaciones en particular si previamente se aprueba el proyecto en general”, plantearon de La Libertad Avanza en el mensaje difundido. Sobre la ausencia agregaron: “No formamos parte de las transas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo”.

En el texto, además, señalaron que fue la principal coalición opositora quien “habilitó la discusión” al dar quorum y remarcaron que el presupuesto fue aprobado gracias al acompañamiento de diputados provinciales y radicales.

“Como en este caso rechazamos la iniciativa nos retiramos del recinto porque no formamos parte de las transas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo. Ese fue el motivo de nuestra ausencia”, plantea el comunicado de La Libertad Avanza.

En el texto difundido por la fuerza que encabeza el economista luego apuntan contra Juntos por el Cambio. “A la votación del mencionado artículo [Tasa de Seguridad de la Aviación] faltaron cuatro diputados de Cambiemos. Ellos fueron un diputado de Martín Lousteau, uno del gobernador radical de Corrientes, la progresista Margarita Stolbizer y el ex ministro de Mauricio Macri, Gustavo Santos. Tampoco estuvieron dos del PTS - FIT, entre ellos el excandidato presidencial, Nicolás Del Caño; además de dos del Frente de Todos”, detallaron.

Descargo contra Domingo Amaya

“Pero lo más grave es que el voto clave fue de un diputado nacional tucumano aliado de Juntos por el Cambio. Es el caso de Domingo Amaya, candidato a vicegobernador en 2015 del radical José Cano y funcionario del gobierno del PRO/Cambiemos en el ministerio del Interior de la Nación”, agregaron.

Milei no fue el único ausente a la hora de votar el nuevo impuesto. Tampoco estaban presentes su compañera de bloque, Victoria Villarruel ni Carolina Píparo, quien formalmente continúa en el bloque de Jose Luis Espert (Avanza Libertad), quien si estuvo presente en el momento de la votación, pero últimamente se mostró más cerca del espacio de Milei. Un detalle curioso es que el en comunicado difundido la cuentan entre las propias al mencionar que “los tres diputados liberales” rechazaron el presupuesto.

En el comunicado, la fuerza libertaria señaló que la votación finalizó con 80 votos a favor y 22 en contra y agregó: “Entre los 180 acompañaron legisladores radicales y de partidos provinciales. Los tres diputados liberales lo rechazamos”.

Por último también apuntaron contra Juntos por el Cambio por haberle dado quorum para que inicia la sesión especial en Diputados en donde se discutió el presupuesto. ”El Frente de Todos contaba con 117 diputados. Para alcanzar el quórum ayudaron, al sentarse en sus bancas, legisladores radicales y de partidos provinciales. De hecho el legislador 129 fue un diputado radical de Gerardo Morales, Jorge Rizzotti”, precisaron y remarcaron: “Por ende fue Juntos por el Cambio quien habilitó la discusión. Nosotros nos sentamos una vez que se consiguió el quórum”.

Con información de La Nación

La respuesta del parlamentario tucumano

"Que Milei no distraiga la atención. Yo estuve ahí votando todas las leyes, no como él que se fue. No he leído sus declaraciones. Intenta justificar lo injustificable. Él es una persona que habla e insulta, esa es su estrategia", dijo Amaya a Los Primeros.