El hermano de Noelia Sosa reveló los últimos mensajes que ella le mandó a su ex pareja Sebastián Balegno antes de tomar la drástica decisión.

Caso Noelia: "Me humillaste como nadie lo hizo"

Caso Noelia: "Me humillaste como nadie lo hizo"

Era el Día de la Madre. Noelia Sosa (30), madre de dos hijos y empleada en una estación de servicio, quiso denunciar a su pareja por violencia de género. Como en la comisaría de Trancas, no le tomaron testimonio, volvió a su casa y se suicidó. La última novedad del caso es que la Justicia dictó la prisión preventiva por 20 días para Sebastián Balegno (39), ex de la joven y quien se había entregado en las últimas horas.

“Tenía conocimiento de que pesaba una denuncia en su contra y por eso se presentó con tres abogados”, comentó Sergio Pérez, abogado querellante.

La calificación que recae sobre Balegno es provisoria: el abogado de la familia de Noelia pidió que además se avance en una imputación por “privación ilegítima de la libertad” a raíz del testimonio aportado por amigas de la joven que aseguran que, además de pegarle, él solía encerrarla.

¿Qué le dijo a la familia de Noelia el oficial que no le tomó la denuncia?

Un móvil de Los Primeros regresó este miércoles a Trancas y pudo hablar con los familiares de Noelia, quienes dieron a conocer las palabras que les dijo el oficial Campero tras la muerte de la mujer.

"No todo es nuestra responsabilidad. También tiene que ver la familia. ¿Por qué nos culpan a nosotros?. Su mamá hace tres días que no venía a verla", afirmó Carla, prima de la víctima. Y agregó, "él siempre evadió su responsabilidad".

Además, el hermano de Noelia contó cómo ella era tratada por Balegno en el contexto de la violencia de género.

Los últimos mensajes de Noelia a Balegno

Tras no poder realizar la denuncia en la comisaría de Trancas, Noelia regresó a su casa y se comunicó con el oficial Campero para pedirle ayuda. Además, desde el teléfono de una amiga, ella le envió mensajes a Balegno, su ex pareja, los cuales fueron los últimos antes de tomar la drástica decisión.

"No tenes derecho de pegarme como lo hiciste. Ahora das vuelta todo, como siempre"

"Sabes bien que jamás me metí en tu casa sin que vos me dijeras"

"Ni mi viejo me levantó la mano como vos lo hiciste"

"Me humillaste como nadie lo hizo"

"Con qué derecho me rompiste el celular. Claro, vos sos Balegno y yo no soy nadie"

"Ahora decís que no me tocaste un pelo. y tus hermanas ¿Qué se meten? si ahí no había nadie más"

"Me hiciste mierda la vida. Me mentiste todo el tiempo"

"Si no hubieras dicho tantas mentiras, jamás hubiéramos llegado a esto"

"No voy a denunciar, para qué. Lo único que te pido es que me devuelvas un celular"